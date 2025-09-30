科技．人文聯合講座／國土危脆，我們懷念齊柏林

大約廿年前，我們全家四人寄宿光復鄉民宿。民宿主人退休後經營民宿，園區內鋪設不到百尺窄軌，晚上他駕著小火車載我們緩緩進入機房，接著放映老舊電影。家人入睡後，他與我飲茶，天南地北聊天；隔天前往馬太鞍濕地，體驗原住民尊重自然的溪流生態工法。

光復鄉民宿成為全家的溫暖回憶，馬太鞍溪的生態之旅，讓我們讚嘆原住民的智慧。九月廿三日，監控數月的馬太鞍溪堰塞湖溢流，溪流夾帶泥沙氾濫、沖毀大橋，光復鄉市區汪洋澤國，無數死傷，災情慘重。我打電話給昔日民宿主人，他夫人接電話，全家平安；一樓淹沒、二樓避難，昔日用餐廚房沒了，庭院全毀，聽了突然哽咽地說不出話來。

台灣經歷世紀末的九二一大地震，進入千禧年後，二○○一年遭遇潭美颱風引發七一一水災；同年再遇納莉颱風造成九一七水災，台北受重創；二○○四年敏督利颱風引起七二水災，高屏受創；二○○八年卡玫基颱風導致七一八風災，中南部受創；二○○九年莫拉克颱風引發八八風災，小林村滅村，百餘人慘遭活埋；二○一八年一個熱帶低氣壓消失卻雲雨滯留不散，引發南部水患；二○二四年凱米颱風，水災造成十一人死亡、一人失蹤。今年嘉南遭遇丹娜絲颱風，災損無數；樺加沙颱風帶來強降雨，馬太鞍上流堰塞湖溢流致十餘人喪生。台灣平原狹小、山脈高聳、山巒錯綜，高山到平地間陡落極大，環境脆弱，長年地震、風災、水災不斷。

根據「台灣歷史天然災害統計」，台灣位居太平洋地震帶，亦為西北太平洋颱風侵襲的主要路徑。世界銀行指出，台灣同時暴露在三項以上天然災害之土地面積，及面臨災害威脅之人口，占七成三；兩項以上則占了九成九。台灣屬於世界最高災害風險地區。

佛教稱土地災害頻繁為「國土危脆」；舊約聖經〈創世紀〉第十九章提到，索多瑪和哈摩辣兩城居民為惡，被神所滅。地球脆弱、生命苦楚；人民為惡、上帝不容。台灣本是一塊脆弱的土地，加上目前動盪的國際政經局勢、緊繃的兩岸危機，在高喊「韌性」的同時，馬太鞍溪堰塞湖溢流，又不幸造成災區民眾家園蕩然無存，哀鴻四起。

災民的明天尚沒有著落，我們在螢幕上卻看到官員與民代互相指責，再如何高喊「同島一命」？豈不諷刺！馬太鞍溪堰塞湖的形成是天災，中央與地方本應窮盡一切力量避免災害發生，若不能避災，更應共同攜手救人救災。一場天然災害亦檢視民主體制的韌性，「民王」與「民主」之別，就少那麼一「點」以民為懷的「心」。一點之差，萬里之遙！

已故知名導演齊柏林的「看見台灣」空拍紀錄片，獲二○一三年金馬獎最佳紀錄片獎。該片初次讓我們全面鳥瞰全島風景，也意外揭發不少環境破壞，壯美卻也脆弱。二○一七年，齊導演在「看見台灣２」開拍記者會上指出，五千年前台灣原住民，駕著一葉扁舟航向南太平洋，成為紐西蘭毛利人祖先，他希望這部片能喚醒民眾血液中沉睡的冒險ＤＮＡ。二○一七年六月十日，齊導演搭乘直升機為新片勘景，不幸墜毀於花蓮豐濱鄉山區，得年五十二歲。

齊柏林犧牲生命來愛台灣。今日台灣再次遭遇山林破壞、國土柔腸寸斷，如果齊導演在世，他會說什麼呢？

（作者為亞洲大學通識教育中心專任教授）