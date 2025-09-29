借鏡日本 建立志工調度機制

上萬名「鏟子超人」湧入花蓮光復鄉投入救災。然而，中央與花蓮縣府未能妥善整合與調度，部分志工一下火車便不知所措，只能在街頭徘徊，這不僅降低效率，還可能干擾其他救援工作的進行。政府其實可以扮演更積極角色，例如集中人力後分配任務，讓每位志工都能在合適位置發揮作用。無論中央或地方，都應建立整合性的系統，避免寶貴資源被分散或浪費在無謂等待與重複勞動上。

值得借鏡的是日本的經驗。自阪神大地震後，他們建立了「災害志工中心」，由地方政府與民間合作設置，統一負責志工登錄、需求媒合與任務分配。志工一抵達災區就能迅速知道該做什麼，避免人力閒置或重複，確保每份心力用在最迫切的地方。相比之下，台灣缺乏此類完整統籌機制，志工往往無從發揮。這提醒我們必須建立制度化協調平台，讓社會自發的熱情真正轉化為有效救援。

台灣最美的人心，可不能因調度不善，辜負了英雄們的善心。政府應建立完善調度與分工機制，讓「鏟子超人」的善意，化為真正有效的救援力量。