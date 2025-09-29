聽新聞
0:00 / 0:00

師道到失道 老師不快樂

聯合報／ 陶以哲／高中教師（台北市）

教師節快樂全國放假，但老師真的快樂嗎？按理如此讚揚「桃李無言，下自成蹊」的敬師日子；然而，許多教育現場的問題，卻讓老師、學生到家長，呈現開心不起來的三輸局面。

首先，就是缺代理教師。許多縣市甄選無人報名，課找不到老師上，學校頭痛，家長憂心孩子受教權利。再者，是有志正式老師人數下降。教育部資料顯示，師資培育生取得教師證後，三年內報考正式教師甄試比例，自過去七成，已降至約三成一，為什麼教師職業吸引力正在滑落呢？

筆者認為，年金下調、現職薪資誘因不足是重要因素；當薪資與福利跟不上期望與物價水準，自然想換跑道。

另一方面，制度讓老師感受不到尊重、不具備適當管教權也持續削弱任教意願。更可怕的是，近年教師被投訴案暴增，施教者動不動就被捲入風暴中心，職業風險與壓力日增，當師道難以維繫，誰還會想當老師？政策一味迎合學生權利與訴求、弱化管教立場，卻又未同時提供制度保障與支持，勢必造成老師在教育現場的孤立與挫敗。

若不及時補強教師尊嚴、提升誘因、還給老師適當管教與尊重的力量，教育領域的國安危機會持續擴大。

教師節 教師

延伸閱讀

太過內耗常睡到驚醒 代理導師吐苦水：很想離職

獨／竹東高中休閒運動課竟由美術老師授課 學生要向國教署陳情

北市敬師獎勵逾3.7萬人！ 納886名代理、特教師

仇師氛圍濃厚、待遇誘因不足 基層無奈嘆：難怪沒人想當教師

相關新聞

正義終至 誰來追訴呂金鎧案審檢濫權

纏訟卅二載的呂金鎧案終獲平反，正義雖至，卻是滿途荊棘。一樁本不該發生的錯誤，耗費一人近半生光陰，使其含冤入獄十九載。筆者...

借鏡日本 建立志工調度機制

上萬名「鏟子超人」湧入花蓮光復鄉投入救災。然而，中央與花蓮縣府未能妥善整合與調度，部分志工一下火車便不知所措，只能在街頭...

鏟子超人背影 社會當後盾

颱風豪雨重創花蓮光復鄉，馬太鞍溪暴漲成災，夾帶大量泥沙沖進民宅，讓這片土地滿目瘡痍；災民失去家園，重建之路遙遙無期。然而...

科技．人文聯合講座／國安危機 當老師只能自求多福

今年暑假，我受邀參加一場科學營的開幕。與一群積極向上的高中生及熱心教育的老師們齊聚一堂，心中瞬間充滿希望。豈料，下課後這...

改善教育環境 讓師培生不「失陪」

近來教育界持續瀰漫師資荒的焦慮氛圍，面對此嚴峻挑戰，教育部陸續提出不少對策。惟檢視目前對策，偏重擴大師資儲備量並開放彈性...

WORLD NEWS DAY／第四權危機 全球警示錄

在我近半個世紀的新聞生涯中，我眼中的美國新聞媒體，都是自由獨立的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。