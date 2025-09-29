師道到失道 老師不快樂

教師節快樂全國放假，但老師真的快樂嗎？按理如此讚揚「桃李無言，下自成蹊」的敬師日子；然而，許多教育現場的問題，卻讓老師、學生到家長，呈現開心不起來的三輸局面。

首先，就是缺代理教師。許多縣市甄選無人報名，課找不到老師上，學校頭痛，家長憂心孩子受教權利。再者，是有志正式老師人數下降。教育部資料顯示，師資培育生取得教師證後，三年內報考正式教師甄試比例，自過去七成，已降至約三成一，為什麼教師職業吸引力正在滑落呢？

筆者認為，年金下調、現職薪資誘因不足是重要因素；當薪資與福利跟不上期望與物價水準，自然想換跑道。

另一方面，制度讓老師感受不到尊重、不具備適當管教權也持續削弱任教意願。更可怕的是，近年教師被投訴案暴增，施教者動不動就被捲入風暴中心，職業風險與壓力日增，當師道難以維繫，誰還會想當老師？政策一味迎合學生權利與訴求、弱化管教立場，卻又未同時提供制度保障與支持，勢必造成老師在教育現場的孤立與挫敗。

若不及時補強教師尊嚴、提升誘因、還給老師適當管教與尊重的力量，教育領域的國安危機會持續擴大。