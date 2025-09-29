WORLD NEWS DAY／第四權危機 全球警示錄

編按： 九月廿八日為世界新聞出版協會（WAN-IFRA）制定之世界新聞日，主旨為提醒閱聽大眾在訊息紛亂的當下，新聞媒體報導、調查、分析及解釋新聞的重要。馬丁・巴倫（Martin Baron）為華盛頓郵報前任總編輯。在他任內該報共贏得十一項普立茲新聞獎。

在我近半個世紀的新聞生涯中，我眼中的美國新聞媒體，都是自由獨立的。

我的職業生涯起點是在一九七○年代。那是美國人能夠清楚看到新聞媒體如何為民主服務的年代；隨著《紐約時報》率先公布《五角大樓文件》，民眾得知政府如何在歷經多年、奪去多條人命的越戰中，不斷的掩蓋失敗。隨後，《華盛頓郵報》引領了水門案的調查報導。美國公民由此案得知，他們的總統如何將政府當作對付政治對手的武器，濫用職權並破壞憲法。

自這些真相揭露以來的數十年裡，我理所當然的認為，我的國家將永遠享有新聞自由，憲法第一修正案會保障它；但如今，我再也不會把這個視為理所當然，我不再假設美國的憲政秩序能夠堅守、不再假設法治能夠勝出，也不再假設自由表達意見能夠延續下去—不論是新聞自由、還是美國人民的言論自由。

這是因為我們有一位總統，他對傳統的權力制衡展現蔑視；因為國會多數表現得卑屈順從；因為最高法院多數人將超凡的權力與豁免權，交到這位總統手中；因為這位總統，似乎決意圍攻民主制度的支柱，而新聞媒體是首要目標之一；也因為我們的民主制度，或許比我想像中更加脆弱與怯懦。

更令我憂心的是，我們正處於一個人們無法或不願分辨真偽的時代。在民主制度下，我們對於「哪些政策是最好的」存在分歧，這是自然的；但如今我們卻無法就「如何界定事實」達成共識。我們曾經賴以建立事實的要素，如教育、專業知識、經驗，與最重要的證據，如今被鄙視、忽視甚至否認。

當我們無法確立最基本的事實，民主如何能繁榮，甚至如何存續？若民主陷入危險，也同樣危及媒體的獨立自由。

新聞自由無法在沒有民主的環境下生存，而民主也無法在沒有新聞自由的情況下延續。歷史上從未有一個民主社會，沒有自由獨立的媒體。

新興威權者的行動手冊早已清楚明白：首要目標之一就是打壓新聞媒體，因為媒體是能夠揭露政治領導人行徑並追究責任的機構。

但他們的壓制不僅止於新聞媒體，他們企圖徹底廢除自由的意見表達：音樂家、作家、藝術家、劇作家與編劇表達自我的權利；大眾選擇收聽、觀看或閱讀自己想要內容的權利；企業高層、學者、社運人士與政治人物倡議其政策偏好的權利；以及我們每個人能自由與家人、朋友、鄰居與同事交流的權利，而不必害怕監控與報復。

新聞界所努力維護的權利，與多數人為自己爭取的權利並無不同─探究事實、分享所學、傳達所信的自由。

面臨風險的遠不止是言論自由，獨裁者真正鎖定的目標是「真相」本身。他們意圖消滅一切獨立的事實仲裁者，無論是法官、學者、科學家、統計學家或記者。在走向威權的國家，元首會聲稱自己才是唯一掌握真相的，並操弄、壓制或刪除證據以維護謊言。

這正是當前正在美國發生的情況。當政府要求其虛構內容必須被無庸置疑的重覆，正是事實遭受攻擊之時。

數十年來，美國一直是言論自由的堡壘，憲法保障似乎牢不可破，但如今已不再如此；我們曾是其他渴望自由的國家人民的榜樣，但現在已不是了；我們曾是這些自由的強力捍衛者，全球的人權運動者、民主倡議者，與獨立記者在面對壓迫時、經常仰賴我們的支持，現在卻再也不能指望我們。

在一九四一年那場著名的「四大自由」演講中，小羅斯福總統將「言論與表達自由」列為第一項，並特意補充「放諸四海皆準」。

而如今，在一位立志成為獨裁者的總統執政之下，美國正背棄小羅斯福總統的自由理念。新聞界的獨立性原已因民主信心的削弱而陷入險境，川普更使全球的新聞與言論自由深陷險境。

川普及其盟友所蔑視的，恰恰是美國憲法第一修正案的初衷，其主要起草者麥迪遜總統曾談到何謂新聞及言論自由，他稱之為「能自由檢視公職人員與政策的權利」。

檢視，按照辭典定義，包括仔細檢查、深入研究調查，以及透過質問來判斷進展、是否適當或合於知識。

若套用到記者，這意味著我們需深入幕後、挖掘表面之下的真相；要弄清楚誰做了什麼、為何而做、誰會受影響、如何受影響、誰在背後施加影響、意圖何在。

在我看來，新聞的使命是提供公眾所需、所應得的資訊，好讓人們能夠自我管理。而這一使命中，包含了一項至高無上的責任：追究強權人物與機構的責任。

當掌權者有所作為、當普通人行善有為，新聞媒體應傳遞社會「善的力量」；但同時，有些巨大的惡行，罪魁禍首往往是握有龐大權力者。不道德或非法的行徑可能潛伏多年、無人察覺，受害者往往被忽視或噤聲。

因此，言論與新聞自由對民眾而言，至關重要。當存在嚴重的不法行為時，往往只有記者會探究事實；若無人報導貪腐，貪腐必然更多，而付出最大代價的正是基層民眾。若沒有媒體守住環境，掌權者恐把握機會擴張權力、滿足自我利益，大眾的需求將更被忽視。

隨著美國政府放棄成為全球「民主燈塔」，我希望其他國家的人民，能成為美國人的榜樣；能向我們展示如何與「鴨霸政府」抗爭；在如何維護新聞與言論自由等民主原則之中，能給予我們啟發。