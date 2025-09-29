改善教育環境 讓師培生不「失陪」

近來教育界持續瀰漫師資荒的焦慮氛圍，面對此嚴峻挑戰，教育部陸續提出不少對策。惟檢視目前對策，偏重擴大師資儲備量並開放彈性聘任，卻未能從更宏觀的視野，針對導致師資供需失衡的根本原因，提出具前瞻性與結構性的改革方案。

深入剖析當前師資荒，核心問題有二：首先，中小學教師的職業吸引力已急遽下滑，不友善的環境，來自官員與家長的壓力，以及複雜的學生輔導管教挑戰。取得教師證的準教師中，竟有高達四成未能投身教育，足以說明教職誘因不足，而在少子女化浪潮席捲、生源持續減少下，竟還出現普遍性的師資短缺，更證實師資荒已非短期困境，而是系統性危機。

其次，中小學師資結構出現嚴重失衡。廿年來（九十四至一一三學年度），中小學教師年齡結構明顯老化。以國中教師為例，卅歲以下的教師占比，從近二成四遽降至不足百分之七，而五十歲以上的國小教師占比，則從百分之七暴增至三成五，師資年齡結構老化趨勢甚為明顯，且各級學校教師整體年齡結構均持續向上偏移。

隨著教師退休年齡逐年遞延，中小學師資之平均年齡還將持續攀升。這也意味著，資深教師退休後可釋出之職缺將同步遞延，進一步壓縮年輕世代進入教育職場的空間。上述兩大困境又相互影響、形成惡性循環。

許多懷抱教育理想、投入大量時間與心力研讀教育學程的師培生，因漸趨惡化的環境及職涯前景的高度不確定性，內心充滿迷茫與徬徨；他們對教育的熱情，可能在年復一年的等待與挫折中被消磨殆盡。若教育環境惡化、職缺過少等困境未能獲得有效改善，我們恐將目睹愈來愈多優秀的師培生選擇「失陪」。

一位合格教師的養成絕非易事，嚴謹的養成過程正是為確保師資素質與專業。正因為如此，每一位因失望而選擇離開的師培生，不僅是其作育英才夢想的挫折，也是總體國家教育資源的浪費，更直接衝擊學校教育品質。長此以往，未來甚至將影響整體師資培育制度，問題環環相扣，不容主事者輕忽。

教師荒為何加劇？愈來愈多的師培生選擇「失陪」是關鍵。與其不斷擴大師資儲備，不如致力改善教育環境、提升教師待遇，讓教師重新成為受人尊敬、吸引優秀人才的職業，相信會有更多準老師們願意將投身教職當做主要選擇。教師素質是教育品質的基礎，投資教育不是口號，而是挽救台灣學校教育，確保教育品質的必要行動。