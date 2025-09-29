科技．人文聯合講座／國安危機 當老師只能自求多福

今年暑假，我受邀參加一場科學營的開幕。與一群積極向上的高中生及熱心教育的老師們齊聚一堂，心中瞬間充滿希望。豈料，下課後這份「自我感覺良好」卻被連聲的長嘆打斷─原來，當天也是某明星高中徵聘化學老師的截止日，結果竟乏人問津。這意味著現任教師將更加過勞，也難怪他們嘆聲連連。

其實，這並非個案。「缺師」現象早已遍及全台。受少子化衝擊，教職從「遇缺不補」演變為「欲補聘無」。這種惡性循環正侵蝕著教育生態，削弱整體國力。輿論多歸因於產業結構轉型與退休年金改革，使教師薪資的競爭力下滑，年輕人因而望之卻步，更遑論新進教師還能懷抱春風化雨之志。

不可否認，薪資雖是重要原因，卻絕非核心主因。試問，多數人選擇教職時，會把它視為賺大錢的捷徑嗎？當然不會！多數願意成為老師的人，不外乎在成長過程曾受師長的啟發與關懷，或認同其良好形象與穩定收入，因而投身教育。然而這份勉能溫飽的「幸福感」，近年卻在濫訴陰影與績效壓力的雙重夾擊下，正快速流失。

毫無疑問，狼師與暴師必須嚴懲，以杜絕性侵與霸凌。然而，部分「過度熱心」的家長與校友強勢介入校務，不僅讓校方綁手綁腳、延宕教育政策推動，更將壓力轉嫁到教師身上。長期處於高壓，老師會逐漸失去愛心與耐心，甚至怯於主動關懷與教導學生。

此外，也請容我用愛心對同學們說幾句誠實話：討好學生，其實是最簡單，卻也是最危險的班級管理方式；學生往往被利用了，卻渾然不知。部分老師因畏懼投訴，對課堂脫序與學習怠惰選擇視而不見，甚至祭出「分數大放送」來自保。這些亂象看似皆大歡喜，實則是虛假雙贏。漠視惡行，只會助長霸凌、揚惡隱善；隨意灌分，更會抹煞努力、製造不公，最終導致整個世代的沈淪。當老師悖離初衷，學生習於放縱，只剩雙輸。至於學校為了衝排名、拚點數、搞排場所衍生的副作用，此處已無須贅述─那不過是另一種毀滅性的教育樣態。

近年來，我最常聽到老師們的私語莫過於：「看來看去，恐怕只能自求多福了！」短短一句，道盡了對時局的無力與無奈。在「灌籃高手」中，安西教練曾言：「現在放棄，比賽就結束了！」如果把老師比作教練、學生視為球員，那麼當前的教育現場正瀰漫著「棄賽」氛圍，而最先想放棄的，竟是教練本身。這不僅是教育危機，更是國安危機；因為教育乃國家大計，中興以人才為本。

適逢教師節補假，謹此誠懇呼籲：教育當局和執行單位應勇敢走出民粹迷霧，儘速採取補救措施，並制定務實周延的政策，以具體行動為老師爭取幸福，且讓幸福有感。唯有讓老師們帶著尊嚴走進教室與研究室，才能教出勇於追求幸福、以正道立身的下一代。

（作者為台大教授、英國皇家昆蟲學會會士）