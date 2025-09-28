AI時代的教師 教什麼、如何教

最近朋友告訴我他交了一個新女友，對方不但無所不知，而且乖巧溫順，隨叫隨到，從不抱怨。朋友用幾乎要「愛上她」來形容他與ChatGPT的相遇。從這裡可看出人工智慧（ＡＩ）已不知不覺的進入們的生活，從長者到小孩幾乎都受它的影響。

因此，有愈來愈多人擔心出現「大腦外包」等ＡＩ焦慮問題，尤其對於在學階段的青少年，如果學校太早便讓他們接觸ＡＩ，會不會重蹈美國海德特教授在《失控的焦慮世代》所說的：網路、手機與社群媒體，是影響當代青少年身心發展的三大殺手組合。它們不但取代童年時的自由嬉戲與同伴玩耍互動，更剝奪孩子在真實的人生體驗與學習，改變了幾代人共同建立的價值觀、社會規範與生活方式。全盤改變年輕世代的閱讀習慣、深層思考、社交形式及動手操作的習慣，造成有些人陷入網路成癮的風險。

各國政府相關的法令與政策，幾乎趕不上ＡＩ的發展速度。除了紐西蘭等少數國家提出人工智慧評量，多數國家的教育政策仍停留在擁抱ＡＩ的基調上，很少能審慎評估ＡＩ是否適合在中小學階段全面開展？尤其教師們，要如何在教學上因應ＡＩ潮流；教師的工作如何在ＡＩ時代中，獲得更多的助力與機會？

畢竟在ＡＩ時代，如何教與教什麼，已成為各國教師的共同挑戰！今年五月ＯＥＣＤ與歐盟共同發表「中小學人工智慧素養框架」草案，在教育上將ＡＩ素養分為四個核心概念，包括：如何與ＡＩ互動、如何利用ＡＩ創作、能否駕馭ＡＩ，以及學會設計ＡＩ。報告仍在徵詢各方意見，但重點強調教師不僅要培養學生ＡＩ知識和技能，還需強調批判思考和倫理意識；讓學生不但理解ＡＩ的基本原理，也能對ＡＩ生成的內容進行判斷，並懂得根據任務需求選擇ＡＩ工具，透過實踐過程理解ＡＩ系統的能力與局限。

這些過程都需要仰賴教師的引導，讓學生認識人工智慧只是一種工具，無法取代人的情感與道德。因此，每個學校或學區可以成立一個ＡＩ中心，扮演科技與教育間的橋梁，協助教師在教學中結合ＡＩ元素、但自身仍掌握教學原理等大方向！

最近國家教育研究院調查，台灣超過九成的九年級國中生知道什麼是生成式ＡＩ；近七成曾用過ＡＩ系統，近五成每周使用一至兩次；且有六點八％學生每天使用ＡＩ寫作業、翻譯、學習外國語文、查資料、製作圖片或影片、聊天等。但因生成式ＡＩ仍在發展初期，如何教導青少年合適的使用ＡＩ，教師的在職進修與職前訓練工作，愈顯重要。