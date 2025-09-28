紀念教師節的教育意義

教師節終於紀念且放假了。教師節本意是「紀念孔子誕辰」，長期不只紀念而且放假，這是來自民國四十一年政府頒訂《慶祝孔子誕辰及教師節辦法》，藉紀念至聖先師孔子來樹立尊師重道的風氣；在舉行慶祝會時應講演孔子言行來彰顯尊師意義，最特別的在於該辦法指出要「揭發共匪在大陸摧殘倫理及文化之暴行」。民國九十年起全面實施周休二日，教師節不再被列入國家紀念日或民俗節日，直到今年立法院三讀通過修正案，再度恢復教師節紀念且放假。

從李登輝、陳水扁到馬英九三位總統任內，我們可看見這段教師節逐漸離開國人記憶的歷程；再到蔡英文與賴清德總統，雖贈匾孔廟，卻從未出席任何祭孔典禮，這意味著國家元首對於紀念孔子誕辰的漠視。孩子曾問我：「如果教師節要紀念且放假，是否太過於獨尊教師？」筆者回答：「焦點不應偏離到教師權益角度來思考，而應該放在教育本身。當我們承認教育是立國的根基，重視教師就表示重視教育。期待教師不只把教育當成職業，更有志於培育人才來讓國家富強。孔子是舉世公認的偉大教師，國家藉此誕辰紀念教師節並放假，就是象徵著我們對教育的重視。」

早在漢朝，每到孔子誕辰，皇帝就會率領文武官員去祭拜孔廟，還會請教師會餐，當時雖沒有確立孔子誕辰日為教師節，但教師已開始獲得節日休假的福利了。唐朝到宋朝，當天從首都到各州府縣全都會舉辦孔子誕辰祭典；明清時期從中央的國子監到各省的書院，甚至府州縣學內表現卓著的教師，常會在這一天獲得特別犒賞或授予職銜。因此，孔子誕辰本來在中華傳統中就被視作教師節。

教師節紀念且放假，這不只是教師的事，而是屬於全體國人的事，畢竟每個人都在成長過程中接受教育。我們如何對待教育，教育就會如何反饋到我們孩子身上，教師節存在的深意就在於體會何謂「尊師重道」，不應只從放假休息的角度來思考。

當憲法增修條文已將有關教育、科學與文化的經費占預算總額的百分比廢除，大學暴增而經費稀釋，現在的教學環境並不友善，動輒就是家長告老師或學生鬥老師，被投訴或打官司屢見不鮮。老師已經變成高危險行業，甚至已被汙名化成「預謀犯罪嫌疑人」，包括孔子在內，儒家思想會被「進步人士」羞辱成讓學生不能積極思考與自主學習的「封建毒素」。這樣下去，我們立國的根基到底在哪裡？這種類同文化大革命的職場生態，不利於發展師生的互信關係；置身在這樣充滿價值衝突的時空背景中，有幸再度過教師節，或許更應該要如同「揭發共匪在大陸摧殘倫理及文化之暴行」，反思「當前正在台灣摧殘倫理及文化」的怪現象到底是怎麼回事？