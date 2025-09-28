星期透視／美中變局下 台灣戰略調整刻不容緩

最近台海情勢明顯升溫，美國在台協會拋出台灣地位未定，美中台三方隔空駁火，聯合國大會主席也加入戰火，稱二七五八號決議意涵清晰；美國國防大學研究員在外交事務期刊為文，台美日高階退役將領齊聚台灣兵推，不約而同探討共軍犯台的可能情境。

七月，中共無預警宣布啟用Ｍ五○三的銜接航路，最近美國智庫研究報告稱，近年陸方在我方控制的東沙群島附近經濟海域建構了至少十二座石油及天然氣構造。近期中共海軍第三艘航母福建艦穿越台海，未來共軍若將一個航母戰鬥群經常性地部署在台灣東部海域，則東部戰略屏障的地位不保。根據華爾街日報的消息，中國在大陸東部沿海大舉興建海空基地，並大規模增加油料和糧食的儲備，是否預為部署台海衝突，令人納悶。

過去台海安全仰賴美軍的強大及美國捍衛民主對抗威權擴張的決心，現在卻敵友不分；過去美國倡導有規則的國際秩序，現在則自己破壞規則；過去強調多邊區域治理，而日昨川普卻批評聯合國是「說空話的機制」，稱氣候變遷議題是「大騙局」，習近平則順勢提出中國的減碳方案，一個新的美國逐漸淡出、而中國趁虛而入的國際格局呼之欲出，中國在全球南方的新能源開發拓展，可為代表。

在此情形下，美國的傳統盟邦紛紛增加國防經費，提高戰略自主。以日本為例，岸田政府在二○二二年提出的國家安全戰略中，明確規畫反擊能力，目的在於強化自身的嚇阻力，承諾提高國防經費，並加強和歐盟、印、澳等地的多邊安全網。

日前川普和習近平通話前夕，美國在台協會突然宣布二次戰後的相關文件，並未確立台灣的政治定位。

再參照前此拒絕賴清德過境、取消國防部長顧立雄和美國國防部政策次長的會面，以及川普政府可能暫停對台武器援助，都助長了將台灣用作對中關稅談判籌碼的臆測。

平心而論，中共終將統一台灣的意圖不可能改變，而台灣尋求美國奧援的作法也在情理，但執政黨抗中政策非但沒有達到保台的目的，反而造成主權和安全上的重大缺口，戰略調整刻不容緩！

首先，台灣似乎犯了免疫缺陷的毛病，喪失鑑別威脅的能力。執政黨將中方定為境外敵對勢力，認知戰喊得震天價響，嚴厲管控兩岸交流，大規模購置武器，但奇怪的是，對造成兩岸緊張的基本根由，卻視若無睹。

賴清德上台後，肆無忌憚的高談兩國論，外交部忙不迭地迎合台灣地位未定論。不論是出自政治計算、心存僥倖或誤判形勢，執政黨的兩岸戰略難逃錯亂二字。

其次，台灣不但沒有辨識威脅的能力，更沒有化解危機的能力。美國以二次戰後三文件稱台灣地位未定，目的在于避免授予中共統一台灣的法理基礎，但執政黨出來附和就不倫不類了。承認台灣回歸中華民國不但可以破解中共的說法，證明台灣從未隸屬中華人民共和國，又可以平息內部紛爭，化解兩岸敵意，何樂不為？

兩岸敵意無法改變，但主動對抗豈不愚蠢？

（作者為文化大學國發大陸所兼任教授、陸委會前副主委）