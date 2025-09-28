大屋頂下／「台獨做不到就是做不到」賴清德勿吃台獨腳尾飯

二○○五年三月一日，陳水扁與歐洲議會議員進行視訊會議時說：「我不能騙自己，也不能騙別人。我做不到就是做不到。在我任期內要我把我叫的國號改為台灣共和國，我做不到。」

這段話是對外國人說的，出口轉內銷，分量格外不同。

其實，在一九九一年民進黨頒布《台獨黨綱》時，已可斷言「台獨做不到就是做不到」。只是當年因解嚴民主化，台獨的思想與辯證是台灣民主進程中的必經過程，麻疹一定要出。

但自台獨黨綱至陳水扁說「台獨做不到就是做不到」，已時隔十四年，且陳水扁出任總統實際執政亦滿五年，他卻說：「我不能騙自己，也不能騙別人…我做不到。」

自二○○五年至今又過了二十年，距台獨黨綱已有三十四年，民進黨斷續實際執政更已逾十七年。現在該輪到賴清德把陳水扁的話再說一遍：「我不能騙自己，也不能騙別人。我做不到就是做不到。」

因為，若說陳水扁當年還是台獨的摸索試探期，如今賴清德所親眼目睹的則是台獨死亡期。若說陳水扁當年的警語是台獨這口飯不能再吃下去，賴清德今天則應知道台獨的腳尾飯不能吃。

因此，較諸陳水扁，賴清德更應把那幾句話再說一遍。

台獨的主要憑藉被指為「倚美謀獨」，並引伸出「以武謀獨」。但因近年內外情勢丕變，「倚美謀獨／以武謀獨」皆失憑藉。略論如下：

①先看美國。美國在客觀上快速失去做為世局主導者的威與信，在主觀上也明白呈現無力亦無意再非分承當世局責任的角色。這不是短程的變化，而是中長程的趨勢。因此，台灣亦絕對不能再有「倚美謀獨／以武謀獨」的妄想。

②再看中共。中共的崛起或仍有曲折，但從中長程看應只是遲速早晚而已。從八月九月的上合組織會議及大閱兵看，其具備抵制台獨「倚美謀獨／以武謀獨」的實力已無懸念。

因此，台灣必須思考的核心問題，其實也許不在兩岸打不打仗（因為根本就不能打），而是台灣有沒有與對岸維持中長程和平競合的條件與能力？「倚美謀獨／以武謀獨」當然不是選項。

③再看台灣內部。美國對台操作已完全從「保護／扶助」變成「挾持／剝削」。就軍事面看，美國屢次強調不會與中國衝突、不會推翻中國體制，卻仍綁架逼迫台灣烏克蘭化，要把台灣鎖死在「巷戰豪豬」動彈不得的角色；另就社會經濟面看，美國更發動台積電大走山，對台灣在經濟發展及社會晉階上的可能性加以致命的打擊。甚至不許賴清德過境紐約，不同意駐美代表換人，對於這樣的美國，還能寄以「倚美謀獨／以武謀獨」的妄念？

尤其，一場大罷免演出的台獨法西斯，更使台獨的民主性及正當性完全崩解，因此也使台灣社會從「以巷戰挺台獨」的噩夢中猛然醒覺。

如今回頭看陳水扁在二○○五年說「台獨做不到就是做不到」，若欲化解今日兩岸僵局，其實就是在等賴清德複誦陳水扁的這一句話。

說到這裡，可看一看賴清德日前接受獨家紙媒專訪所釋放的訊息。在專訪中，賴清德要兩岸互遞橄欖枝。然而，台灣最好的橄欖枝就是不搞台獨，中共最好的橄欖枝就是「正視中華民國存在的事實」。

賴清德說：「只要（中國）正視中華民國存在的事實…我相信很多事情都可以迎刃而解。」但是，賴清德為何不先表明自己徹底「正視中華民國存在的事實」，不要操弄「沒有台灣光復節」，這不必求諸中共，只要賴清德反求諸己。

賴清德說，「（中國）不能先要求台灣放棄主權」，但賴清德先應站定中華民國主權，不可附和「二七五八號決議」而主張台灣地位未定論；又說「（中國）不能先要求台灣接受一個中國原則」，但賴清德盡可反對中共定義的「一中原則」，卻須先自己充分表明護守「憲法一中」及「一中憲法」。

賴清德說，「和平是我們的最高目標」，他指出的「具體做法」竟然只是「提高國防預算」。但賴清德是否應當思考：中華民國本身就是最好的國防，只要不搞台獨，就是兩岸共構和平競合的政治基礎。

此次專訪將賴清德進退維谷的困境危局暴露無遺。卻正在此際，爆發了ＡＩＴ宣示「開羅宣言未定論」、我外交部表示「感謝」及徐國勇說「沒有台灣光復節」的事變，形同頃刻把整盤棋都掀翻了。

此一「事變」不能決定「台灣最終政治地位」，但對此後的台美中關係卻至少作了「三個定位」。

定位一：賴清德黨政團隊被ＡＩＴ誘騙宣示回到「未定論」，這是再次公開明確自我定位為台獨，因此今後更難從台獨翻身。

定位二：中共將更把賴清德及民進黨定位為台獨，也更不容賴清德與民進黨自台獨脫身。

定位三：美國回到「未定論」，不能只看成口角風波或籌碼話語，而是要用「未定論」來挾持台灣，使賴清德及民進黨繼續「定位」在與中共及十四億中國人為敵，阻擋台灣與中國大陸建立和平競合關係，藉此鎖死了台灣。

數十年來，民進黨在台獨問題上遮遮掩掩、進進退退，但在大趨勢上卻是朝向欲從台獨脫身的方向運作。例如前述紙媒專訪中，賴清德仍稱「希望中國正視中華民國存在的事實」。

但是，上述「開羅宣言未定論」的「三個定位」，其主要效應就是美國誘使賴清德及民進黨對號入座台獨的「定位」，因而中共對台獨更加敵對，美國更可挾持台灣，且台灣內部對台獨路線又更增爭議，沒完沒了；但發展趨勢絕不是使台獨更有可能實現，反而是將使台獨更受內外的壓力，而台灣繼續在「內殺型台獨」的作祟下輾轉反側內耗下去。

搬磚砸腳，作繭自縛。這場「未定論」的主要「定論」就是賴清德及民進黨再次公開將自己定位於台獨。但定位於台獨的後果，絕無可能是實現台獨，只會葬送了台灣。

愈台獨，台獨愈死，台灣愈死。

這是台獨的宿命。

「台灣地位未定論」最早出現在中共建政及韓戰爆發之際，可說是台獨的初乳；但在距今七十餘年後，台獨在台美中及世界間已無可能，再提「台灣地位未定論」，可說已成台獨壯志未酬的腳尾飯。

賴清德，勿吃台獨腳尾飯。

賴清德欠台獨一句話：「我不能騙自己，也不能騙別人。」更欠中華民國一句話：「玩弄大家了，台獨做不到就是做不到。」