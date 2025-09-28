名家縱論／放逐國家以色列 似曾相似的標籤

上世紀七○至九○年代，學術界曾稱當時四個在國際社會受到孤立的國家為「放逐國家」─智利、南非、以色列、中華民國。如今前兩者已拿掉這個標籤，中華民國則因北京的打壓而被排除在大部分的國際組織之外，但在經貿及文化方面則未被孤立。以色列在與一些阿拉伯國家建交後，似已遠離放逐國家；但在加薩衝突爆發將屆兩年的今天，特別是以安全理由對區域內國家（黎巴嫩、敘利亞、伊朗、葉門、卡達）的攻擊後，以色列似乎又為自己貼上這個標籤。

「放逐國家」英文原文是pariah state，pariah一詞源指印度坦米爾種姓制度中最低層級的paraiyar，被視為「不可接觸者」，是社會底層的邊緣群體，甚至被稱為賤民。英國在殖民印度時期接觸到這個名詞，逐漸將此字用在那些遭排斥的人或群體。過去，鄂圖曼帝國曾因伊斯蘭信仰，不見容於歐洲基督教文明國家，而一度被視為放逐國家。冷戰期間，上述四國儘管在其區域中經濟表現優異，卻因不同理由遭到孤立而成為放逐國家。

實施種族隔離的南非少數白人政權受到國際社會孤立，是因人權問題。種族隔離政策取消後，曼德拉上台，南非不僅走出放逐國家陰影，還成為金磚國家和Ｇ20的重要成員，今年十一月它將主辦Ｇ20高峰會。智利在皮諾契執政期間，因打壓反對勢力造成嚴重的破壞人權紀錄遭國際社會唾棄，但上世紀九○年代重返民主後，歷經多次平順的多黨選舉，也完成幾回政黨輪替，離過去不名譽的標籤愈來愈遠。

被孤立的國家有些是主動不與國際社會互動，最明顯的就是緬甸與北韓；中華民國則是因對岸在進入聯合國及與美國建交後的外交環境惡劣，不斷失去邦交國，又遭排除在國際組織外。不過，由於經濟成長、民主轉型和科技發展，儘管外交空間仍受限，但已不再是國際社會積極排斥的對象。

以色列在一九七九年與埃及簽署「大衛營協議」並建交後，它與中東國家的緊張關係逐漸舒緩；一九九四年約旦與以色列建交。二○二○年的「亞伯拉罕協議」促成阿拉伯聯合大公國、巴林、摩洛哥與以色列外交關係正常化後，一個完全脫離放逐國家身分的氛圍儼然形成。當沙烏地阿拉伯即將跟進之際，哈瑪斯在前年十月七日突然對以色列發動恐攻，促使內唐亞胡政府在加薩地區大規模反擊；此舉不僅讓原來與沙國修好的時程暫停，也讓內唐亞胡被控違反戰爭法、犯下種族滅絕罪行，遭國際刑事法庭通緝。

由於以色列在加薩地區無差別攻擊，導致成千上萬名幼童死亡，且內唐亞胡似乎立定心志要完全占領加薩、將巴勒斯坦人驅離，形同種族清洗，讓一向力挺以色列的美國也出現質疑聲浪，以國民眾的抗議也此起彼落，國際媒體再度為其貼上放逐國家標籤。

除了種族滅絕的指控，國際社會對內唐亞胡一心想掌控巴勒斯坦的手段也更多關注。以哈戰爭前與巴勒斯坦有外交關係的國家近一四○個，過去兩年又有十多個國家跟進，在第八十屆聯合國大會召開之際，法國、盧森堡、馬耳他、摩納哥、安道爾與比利時宣布承認巴勒斯坦國，加拿大、澳洲、葡萄牙及英國也相繼表態。

一向力挺以色列的川普政府，也傳出對內唐亞胡攻擊美國區域夥伴卡達表示不滿。若以色列執意挑戰國際規範，恐重返放逐國家的行列。（作者為政大國關中心兼任研究員）