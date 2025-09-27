川普新聞 該放政治還是娛樂版

川普在聯合國演說：「氣候變遷是史上最大的一場騙局」，還批評風電、太陽能，說他們不可行，成本過高，唱衰再生能源的發展。川普在上一任期時，也說「氣候變遷是騙局」，但根據聯合國氣候變遷報告，全球暖化無庸置疑，主因為人類燃燒化石燃料與森林砍伐，使地球的氣溫逐年升高、冰川融化、海平面上升、熱浪與暴雨事件增多，科學家普遍認為氣候變遷是真實存在，且是人類活動加劇的。

最近五年世界發生的重大災難，和氣候變遷都有很強的關係。

二○二○年澳洲森林大火，燒毀面積一八六○萬公頃，近卅億隻動物受影響。二○二一年北美西岸高溫，加拿大哥倫比亞省高溫四九點六度。二○二二年巴基斯坦大洪水，三千三百萬人受災，損失約三百億美元。二○二三年加拿大森林大火，全國燒掉一千八百萬公頃，美國很多城市也連帶產生嚴重空汙。二○二四年南美洲極端乾旱，亞馬遜河創紀錄的低水位，巴西、秘魯有飲水危機。

這些事件，都顯現極端天氣的頻率和強度隨著地球暖化而顯著上升。川普「騙局」的說法是政治語言，完全不符合科學。

川普談話的第二天，習近平在聯合國的視頻演講上承諾，未來十年內，會再減少七％到十％的溫室氣體排放量。這顯示中美兩個世界最大的碳排放國，對碳排分歧擴大。美國改變氣候政策，中國把握綠能的領導地位。世界各國依據巴黎協定而致力碳排減量的承諾，加速發展再生能源、提升能源效率、森林保護、立法監管碳排量。

川普日前也說，孕婦不要吃止痛藥，否則會增加胎兒罹患自閉症的風險。川普是呼應衛生部長甘迺迪的說法，但是醫學專家和科學家認為川普的主張沒有足夠的證據，不認同他把這樣的爭議提出來，給予很大的批判。川普還說，沒有理由讓新生兒接種Ｂ肝疫苗，應該等到十二歲身體發育成熟後再打；這番言論又違背醫界廣泛共識，認為川普在傳遞錯誤的訊息。

川普在二○二○年四月白宮的新冠疫情簡報上說，注射或喝漂白水、消毒水可以治療新冠肺炎，很多川普的信眾信以為真，那段時間紐約市就接獲數十件漂白水誤飲的急救案例，這些人命救回來了，也沒有尋求國賠，不知道他們在後來的總統大選有沒有再投川普？

中國古人說「為政不在多言」，又說「君子一言可興邦，一言可喪邦」，這些都告訴我們行為處事要謹言慎行；川普不信這一套，幾乎每天都有語不驚人死不休的言論發表，科學家、醫學專家碰到他真是秀才遇到兵。這樣非典型的政治人物擔任總統，是美國人民的幸或不幸？他的新聞，究竟應該放在政治版，還是娛樂版？

美國華盛頓郵報在川普第一個總統任期，統計他總共說謊三萬○五百七十三次，平均一天廿一次；這個任期還在統計中，但是單單在三月的國會演說中就說謊廿六次。