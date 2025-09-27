聽新聞
0:00 / 0:00

川普新聞 該放政治還是娛樂版

聯合報／ 楊正／退休媒體人（台北市）
美國總統川普23日在聯合國大會發表談話。法新社
美國總統川普23日在聯合國大會發表談話。法新社

川普聯合國演說：「氣候變遷是史上最大的一場騙局」，還批評風電、太陽能，說他們不可行，成本過高，唱衰再生能源的發展。川普在上一任期時，也說「氣候變遷是騙局」，但根據聯合國氣候變遷報告，全球暖化無庸置疑，主因為人類燃燒化石燃料與森林砍伐，使地球的氣溫逐年升高、冰川融化、海平面上升、熱浪與暴雨事件增多，科學家普遍認為氣候變遷是真實存在，且是人類活動加劇的。

最近五年世界發生的重大災難，和氣候變遷都有很強的關係。

二○二○年澳洲森林大火，燒毀面積一八六○萬公頃，近卅億隻動物受影響。二○二一年北美西岸高溫，加拿大哥倫比亞省高溫四九點六度。二○二二年巴基斯坦大洪水，三千三百萬人受災，損失約三百億美元。二○二三年加拿大森林大火，全國燒掉一千八百萬公頃，美國很多城市也連帶產生嚴重空汙。二○二四年南美洲極端乾旱，亞馬遜河創紀錄的低水位，巴西、秘魯有飲水危機。

這些事件，都顯現極端天氣的頻率和強度隨著地球暖化而顯著上升。川普「騙局」的說法是政治語言，完全不符合科學。

川普談話的第二天，習近平在聯合國的視頻演講上承諾，未來十年內，會再減少七％到十％的溫室氣體排放量。這顯示中美兩個世界最大的碳排放國，對碳排分歧擴大。美國改變氣候政策，中國把握綠能的領導地位。世界各國依據巴黎協定而致力碳排減量的承諾，加速發展再生能源、提升能源效率、森林保護、立法監管碳排量

川普日前也說，孕婦不要吃止痛藥，否則會增加胎兒罹患自閉症的風險。川普是呼應衛生部長甘迺迪的說法，但是醫學專家和科學家認為川普的主張沒有足夠的證據，不認同他把這樣的爭議提出來，給予很大的批判。川普還說，沒有理由讓新生兒接種Ｂ肝疫苗，應該等到十二歲身體發育成熟後再打；這番言論又違背醫界廣泛共識，認為川普在傳遞錯誤的訊息。

川普在二○二○年四月白宮的新冠疫情簡報上說，注射或喝漂白水、消毒水可以治療新冠肺炎，很多川普的信眾信以為真，那段時間紐約市就接獲數十件漂白水誤飲的急救案例，這些人命救回來了，也沒有尋求國賠，不知道他們在後來的總統大選有沒有再投川普？

中國古人說「為政不在多言」，又說「君子一言可興邦，一言可喪邦」，這些都告訴我們行為處事要謹言慎行；川普不信這一套，幾乎每天都有語不驚人死不休的言論發表，科學家、醫學專家碰到他真是秀才遇到兵。這樣非典型的政治人物擔任總統，是美國人民的幸或不幸？他的新聞，究竟應該放在政治版，還是娛樂版？

美國華盛頓郵報在川普第一個總統任期，統計他總共說謊三萬○五百七十三次，平均一天廿一次；這個任期還在統計中，但是單單在三月的國會演說中就說謊廿六次。

川普 氣候變遷 再生能源 碳排量 聯合國 巴黎協定 熱浪 碳排放

延伸閱讀

川普：我認為快要達成加薩協議 人質可能很快就會被釋放

土耳其總統厄多安訪美 川普：他比任何人都了解選舉舞弊

新ESG潮流席捲全球 即使川普也難擋這股綠能趨勢

報復政敵？前FBI局長柯米遭起訴 川普嗨喊正義：美國史上最壞的人之一

相關新聞

巨大遭美暫扣令警示台企

美國海關暨邊境保護局（ＣＢＰ）對巨大公司自行車與零組件發布暫扣令，引發台灣產業界高度關注。巨大公司長期以來被視為全球自行...

川普新聞 該放政治還是娛樂版

川普在聯合國演說：「氣候變遷是史上最大的一場騙局」，還批評風電、太陽能，說他們不可行，成本過高，唱衰再生能源的發展。川普...

巨大強迫勞動爭議 回應美煙霧戰 應依我國法規

近日巨大機械遭美國海關及邊境保護局以涉及「強迫勞動」為由，暫扣自行車與零組件。巨大機械第一時間出面澄清，台中市長盧秀燕昨...

兩岸要珍惜中華民國入聯史

日昨大陸總理李強會見聯合國大會主席貝爾伯克，貝爾伯克表示聯合國第二七五八號決議意涵清晰，「聯合國將堅定恪守一個中國原則」...

鏟子超人凸顯政客無情

有網友搭乘新自強號列車，發現滿是帶著鏟子和救災工具的志工，且都在花蓮光復站下車。這些無名的鏟子超人默默投入災後復原的義舉...

停止推諉塞責的爭辯！

光復鄉是我在東華大學任教時經常去的後花園，一景一物都在腦海中，如今已滿目瘡痍。樺加沙颱風雖未登陸，卻因大風雨的襲捲造成馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。