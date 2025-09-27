巨大強迫勞動爭議 回應美煙霧戰 應依我國法規

近日巨大機械遭美國海關及邊境保護局以涉及「強迫勞動」為由，暫扣自行車與零組件。巨大機械第一時間出面澄清，台中市長盧秀燕昨天也表示，查閱近一年對巨大機械的勞動檢查紀錄均符合規定，勞動部也在調查中，期望能協助釐清爭議。關於強迫勞動爭議，筆者認為，有關單位應不卑不亢、依法回應。

透過輿論操作換取特定利益，是近年社群網路發達的現象。將前述方式運用在國家關係時，透過操作輿論以維護國家利益的談判手段也不違和。比如國家貿易談判過程，常穿插強迫勞動或血汗工廠的報導，指稱對手運用低廉的勞力、降低產品成本，侵蝕本國產品的市場銷售機會。

我國特定產品在國際市場也時常遭類似指控，如遠洋漁業作業船在國外港口被特定媒體指控強迫作業、環境惡劣、涉外雇傭契約地位不對等、強迫漁工勞動等。

如今巨大機械傳出有關產品涉及不符合國際標準，如：惡劣工作及生活條件、債務束縛、扣留薪資，以及過度加班等。這些指控似乎非常嚴重，但實際來說，這些指控、特別是強迫勞動的部分，必須依我國法制檢視，不應該以模糊的標準以偏蓋全的否定一方。

比如，我國已因漁撈作業特性，勞動法令就漁船工作時數設置例外規定，同時也就外籍漁工的雇傭情況提供定型化契約，並責成中央與地方政府有漁業勞動條件檢查的義務；政府應依法、就業服務機構也應依契約，定期關懷外籍漁工生活條件。

換言之，強迫勞動本身就是個不確定的概念，任意使用不同的標準，卻忽略我國實際法制規定與義務，並不是可取的做法；更遑論我國勞動法規嚴格禁止、並會處罰雇主以債務束縛或扣留薪資的方式對待勞工，且加班時數亦有法定限制；當然，更不用說我國幾乎是以國際標準追求職場的安全與友善。

的確，樹林大了，什麼鳥都有，更不缺害群之馬。如果要指稱我國有強迫勞動之情事，或某些產品是由資方強迫勞動所製造之事實，指控者是否應負有舉證之義務？最後，國際社會普遍認為強迫勞動不應存在，因涉及層面廣泛，多由個別國家法制與處罰以完善其內涵、落實保護弱者。在勞工權益層面，我國雖然並非相關重要國際組織的會員，但仍不遺餘力將有關標準與要求引入國內法規中。故有關機關，若面對特定目的之輿論或指控，應該依照我國法制、不卑不亢地面對。