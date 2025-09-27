聽新聞
鏟子超人凸顯政客無情

聯合報／ 吳立昊／教（嘉義市）
花蓮光復車站外一片忙碌景象，許多志工特地帶來鏟子、水桶救災。記者王思慧／攝影
有網友搭乘新自強號列車，發現滿是帶著鏟子和救災工具的志工，且都在花蓮光復站下車。這些無名的鏟子超人默默投入災後復原的義舉，令人動容；對此，台鐵公司也宣布，三天連假將加開十班次列車，提供民眾、團體購票，讓鏟子超人們可以順利往返當地，投入復原工作。

七月丹娜絲颱風過後，也有民眾自主動員，發起在台南、嘉義火車站集結，協助救災復原。這兩次災禍，我們都看到了來自台灣民間的力量，大家為了守護這片土地，不分黨派與色彩，都把救災復原擺在第一位。

相較之下，在兩次災禍中，我們也看到了政客的作秀及推諉卸責。這種把撇清責任擺第一的做法，不僅會對亟待救助的災民造成二度的傷害，也會讓民眾對這些政客的嘴臉更厭惡。

鏟子超人凸顯了政客的無情。如果遇到天災人禍，復原工作只能靠民眾自發動員，那也是極大的悲哀。民眾也應該要擦亮眼睛，下次選舉投票時，把票投給有擔當、肯負責的人，日子或許會比較好過一些。

