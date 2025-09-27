停止推諉塞責的爭辯！

光復鄉是我在東華大學任教時經常去的後花園，一景一物都在腦海中，如今已滿目瘡痍。樺加沙颱風雖未登陸，卻因大風雨的襲捲造成馬太鞍堰塞湖潰堤，從高處瀉下滾滾黑泥水四處奔流，沖垮整座橋覆蓋村莊，瞬間吞噬掉靜謐的光復鄉，奪去許多無辜鄉民的生命與家園，令我心裡淌血哀慟。

在能防範未然之前毫無作為，眼看著災難發生，是不是人禍？七月下旬農業部的觀測紀錄中顯示，發現馬太鞍溪堰塞湖，八月楊柳颱風影響期間曾預防性疏散居民，警訊早在七八月時種下。然而當時執政黨不是陷在大罷免大失敗的錯愕中、就是集中火力猛攻下一輪八二三，朝野政黨花了多少心思關心民生社稷、百姓安危？

如今出事了，官員只會在「潰堤」與「溢堤」之間爭辯，玩弄文字遊戲，水因滿溢而潰決，不是還有「決堤」一詞嗎？不論是溢、潰、決，都是形容水滿而衝破堤防向外奔流之意，綠委卻辯「這次是溢堤非潰堤」，有意義嗎？嚴格來說，溢堤應是人為的疏導並可預測控制水量，如同強降雨時蓄水庫會預警洩洪是一個道理；潰堤則是受外力影響而造成，無法預料其後果。

而顢頇昏庸的官員強辯是「溢堤」，則是搬石頭砸自己腳，等於是默認溢堤卻又無作為，是雙重失職；八月說堰塞湖「無立即潰堤危險」，九月出大事了便欲掩飾，反凸顯中央的失能失德。

停止推諉塞責的口舌吧！古代皇帝遇到大災或危難時，還會下罪己詔，對上天對百姓謙卑反省，承認自己過失，希望得到上天、百姓的諒察。在專制時代猶有對君主「德」制約的民主形式，而今自稱維護民主的賴清德之口，始終聽不見反省認錯的聲音。

呼籲賴清德及各級官員們要有悲憫憐恤之心，苦民所苦、解民之急，災難既已發生，應全力處理後續，受難災民如何給予妥善安置、扶助照顧，厚重又大面積的淤泥如何清除、房舍如何復建等，均必須切實到位。除此之外，最重要的是，對馬太鞍堰塞湖或類似的堰塞湖應及早疏導，並對東部土石山林進行總體檢、及早防護與防範，勿讓悲劇再發生。