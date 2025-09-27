馬太鞍事件的究責難題

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成多人死傷。雖尚在救災之際，卻已出現中央地方責任誰屬問題。雖然檢方已表明將介入調查，惟證諸現實，此等涉及天災之傷亡事件，要釐清相關法律責任實屬困難。

依據刑法第一三○條，公務員廢弛職務釀成災害者，可處三到十年有期徒刑。惟以馬太鞍溪堰塞湖溢流所致重大傷亡來看，卻馬上面臨中央與地方權責區分是否足夠明確之疑難。堰塞湖溢流防治、是否撤離下游居民，雖屬中央權限，但具體的撤離與救助又與地方相關；整個決策與執行過程參與的公務員眾多，要找到究責對象實有困難。

其次，所謂「廢弛職務」屬極不明確的法律概念，要做到如何的程度才能稱為「未廢弛職務」？即便能確定公務員廢弛職務，仍須證明此懈怠與傷亡結果的發生具有相當因果關係。

故在刑事難以究責下，就得轉向國家賠償責任。但對國家請求損害賠償，一樣得面臨公務員有否過失、有無怠於執行職務，及是否有因果關係等證明等障礙，必是漫漫長路。

為避免人民請求國家賠償的訴訟陷入重重障礙，國家賠償法第十條第一項規定：「請求損害賠償時，應先以書面向賠償義務機關請求之」，即所謂「協議先行」，卻等於是要賠償機關承認自己有過失且懈怠職務，也會面臨中央與地方相互推卸責任，導致人民請求國賠，將陷於協議對象機關究竟為何者之困境。

總之，對於受災者生命、身體與財產之救助與保護，不能等待法律究責後再進行。

不論中央或是地方，得依據八月甫通過的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」及相關災害救助法制，以為災後重建及災民補償，這才是當務之急。