農業部林業及自然保育署來函
對於昨天黑白集「需要時，國家警報沒響」，澄清說明如下：
為因應馬太鞍溪堰塞湖可能造成的危害，本署除通報地方，也運用細胞廣播簡訊發送國家級警報以告知位於風險區域民眾；且為確保簡訊正常發送，本署先於九月十三日發送新聞預告，再於十六日上午對馬太鞍溪流域的光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮警戒範圍，發布堰塞湖細胞廣播測試警訊。
及至樺加沙颱風確定將帶來豪大雨量並恐導致堰塞湖溢流，本署於廿一日清晨至廿三日多次發送簡訊提醒民眾疏散避難；廿三日下午堰塞湖開始溢流後，更發送兩次簡訊請民眾儘速避難；廿四日再次發送提醒民眾勿接近河道，總計發布八則簡訊，警戒區內民眾均有收悉，並無國家警報沒響情事。 農業部林業及自然保育署
