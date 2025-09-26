充實人才庫 台灣再創經濟奇蹟

最近李國鼎科技發展基金會舉辦一場人才論壇，引起很大回響。台灣各產業「人才荒」問題沉痾已久，幾年前工總首度發布五缺白皮書，就點出缺乏人才將會是阻礙產業發展的重要因素之一。我們的高階菁英人才明顯不足，就連產業龍頭半導體都已需才孔亟，更遑論其他科技產業及傳統製造業。

最近看了紀錄片「造山者」，講述半個世紀以前台灣半導體產業從無到有的過程。除了決策者的睿智，也得力於當時本土及海外大量菁英人才的全心投入，才能造就榮景。然而台灣目前的狀況已大為不同，教改後，產業界對於人才的質與量普遍感到不足。特別是在一○八課綱實施後，出現學生數理能力弱化現象。許多大學教授已提出警告，數理能力不足，將削減台灣未來在科學、科技、工程、數學的實力，對台灣的競爭力會產生重大影響。數月前就有媒體報導一○八課綱不利科技人才培育，台灣半導體業恐陷危機。

人才是國家的命脈，高階人才尤為帶動國家建設的主力。對比台灣目前人才的不足，對岸可謂是人才濟濟，其質量與數量俱佳，而且不論是大學或是政府的研究機構，都全力支持人才培育。就以半導體產業來說，雖然在高階產品的技術上暫時落後台灣，但在中低階晶片的生產上卻占有全球重要地位。中低階晶片主要用於消費性電子產品、電動車及低階的人工智慧產品上，是半導體晶片應用的大宗，因此大陸在這一領域的發展上不容忽視；更何況其也在自行研發高階晶片及光刻機且成果豐碩。最近傳出大陸監管機構下令企業禁買輝達晶片，可見美國的制裁，更加速中國走出自立之路。

最近被大陸媒體譽為中國版輝達的ＡＩ晶片公司寒武紀，是由被譽為「天才兄弟」的年輕研究員陳雲霽、陳天石創立，這些均是人才培育的成果。相對來看，台灣面臨五缺問題，其中能源及人才特別嚴重。能源問題目前反核的聲浪已逐漸減少，前次由和碩董事長童子賢所力推的核三延役公投雖未過關，但已顯示大部分民眾贊成以核養綠。唯獨人才一直未有前瞻性的規畫，但人才的養成不是一朝一夕就可達成。

要解決人才缺口，必須育才、引才、聚才、用才、留才、五才並進。除強化育才政策外，也要同步引進國際菁英、鬆綁法令、唯才是用。不分國籍地區、政治立場或意識形態，都應該一視同仁。也要改善整體工作環境，以留住國內外菁英，共同為台灣打拚。

歷史上有兩個鮮明的例子。戰國時代群雄爭霸，秦國位於西北邊陲，卻能一統天下，就是因為歷代國君善用各國英才，如商鞅、張儀、呂不韋等都不是秦人，但都能在秦一展長才；相對的，三國的蜀漢在劉備身亡後，諸葛亮並未延續其廣招天下英才的策略，只重用原在荊州的親信，最終落到「蜀中無大將，廖化做先鋒」困境。他身後蜀漢在三國之中最先滅亡，人才後繼無力是重要的因素之一。

「得人才者得天下」，反面就是「失人才者失天下」。期盼政府與企業界聯手，以更積極的態度、更務實的政策，育才、引才、聚才、留才、用才等五才同步齊進，充實人才庫，讓台灣有與世界競爭的能力及實力，再創下一個新的經濟奇蹟。