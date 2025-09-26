巨大遭美暫扣令警示台企

美國海關暨邊境保護局（ＣＢＰ）對巨大公司自行車與零組件發布暫扣令，引發台灣產業界高度關注。巨大公司長期以來被視為全球自行車製造業的指標性品牌，此次被ＣＢＰ依據美國一九三○年關稅法第三○七條「禁止強迫勞動製品進口」納入調查，凸顯國際供應鏈中「勞動合規」的重要性。ＣＢＰ指出，調查中發現五項涉及強迫勞動的指標，包括扣留工資、過度工時、苛刻的工作環境等；巨大則強調，自今年起已針對外籍員工招聘、改善員工住宿條件等層面進行改革，並表示將主動聯繫ＣＢＰ並爭取撤銷禁令。

不論結果如何，此事不僅已對巨大本身的品牌聲譽造成打擊，也讓台灣的製造業甚至是高科技產業，再度面臨國際勞權與永續治理的嚴格檢視。

台灣長期以來以「誠信製造」與「高品質代工」立足全球市場，但此次事件顯示，單純依靠技術與產能優勢已不足以維繫競爭力，企業必須將ＥＳＧ（環境、社會與治理）理念深度融入營運策略。特別是「S」（社會責任）中的勞動人權，已成為跨國企業採購的重要門檻。若無法即時改善，台灣品牌恐將在歐美市場遭遇更嚴苛的制裁與限制。反之，若能將此危機轉化為契機，強化勞工保障制度，則有望成為台灣供應鏈升級的轉折點。

對台灣而言，因應之道並非僅止於「協助巨大公司危機處理」，更應從制度與產業兩個層面著手。制度面上，政府需建立符合國際標準的「勞動盡職調查」機制，要求出口導向型企業定期檢視並揭露勞動條件，並與勞動部協同推動第三方審核制度，以確保資訊透明；產業面上，則可借鏡歐盟與美國供應鏈法的規範，將合規審核納入出口產業的必要程序，讓台灣企業在進入國際市場前即具備「合格入場券」，避免臨時被動應對。

此外，巨大事件對台灣其他出口產業亦是一記打擊。電子、紡織、工具機等領域，同樣高度依賴外籍勞工與長工時模式，若未提前改善，恐怕將接連面臨類似的國際質疑。

台灣應趁此機會，推動勞動環境數位化與自動化升級，例如利用ＡＩ監控工時、導入智慧製造減少過度勞力依賴，並結合工會與產學合作，建立更完善的勞工權益保障體系。唯有如此，台灣才能在國際供應鏈的新規範下，不僅守住市場，更能強化「責任製造」的國際形象。