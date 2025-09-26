發送防災簡訊 不等於通知

馬太鞍溪堰塞湖水滿溢出，造成光復鄉不少人傷亡。許多人疑問的是到底有無通知當地局民撤離，政府也一再強調「已發送災防簡訊」，似乎就等同於盡到責任。事實上，簡訊常被忽視、收不到，甚至有人手機關機或不識字。結果就是「中央有通知」卻「居民無行動」，人命因此犧牲。

過去沒有手機的年代，防災靠的不是簡訊，而是層層通知、層層回報。中央打電話到縣市、縣市再通知鄉鎮、鄉鎮轉給村里長，最後由鄰長逐戶電話或親訪，並要求回報與存證。這樣的責任鏈清楚透明，不但能確認訊息確實送達，也避免任何一層推卸責任。

災害應變講求的不只是速度，更是落實。簡訊可以快，但沒有確認就是「通知到空氣」；電話通知雖需人力，卻能錄音存證、追蹤執行，更能照顧到老人、病患與行動不便者。若能恢復「層層負責」的傳統模式，災害傷亡至少可以減少一半以上。

希望未來的決策者能記取這次的教訓，讓真正的「通知」再次落地，而不是消失在冷冰冰的手機訊息裡。