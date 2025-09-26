溢潰是場憲政治理人禍

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢潰釀災，人民的生命財產遭受重大危害。此一天災，也暴露了府院黨高層荒廢國政。

颱風豪雨導致山崩土石流、形成馬太鞍溪堰塞湖，災防體系早有監測。立法院在八月十三日也作成附帶決議，要求行政院督導各部會研議減災。依此，卓揆本應立即召開行政院會議，整合交通、經濟、內政、國防等部門，制定預防與應變計畫。但從八月下旬至九月下旬的行政院會議記錄中，並未發現關於馬太鞍溪堰塞湖的提案、討論與決議，顯示行政院直到災難爆發後才倉促應對，充分顯示其延宕失職。

面對夏季常有的風災水災，總統身為行政院長的任免者，本應協同行政院妥為應對，賴清德卻在大罷免大失敗後，不但不思檢討國政缺失，反將心力放在下鄉巡迴、廟宇參拜；在馬太鞍溪堰塞湖釀災前，忙於民進黨主導的「廿二縣市下鄉行腳」。

又卓揆於廿四日在馬太鞍前進指揮所面對立委傅崐萁質疑，非但不能以政策數據與專業回應，卻互相爭吵、臉色沉重地轉身離席。更可議的是，行政院並未於馬太鞍溪堰塞湖溢潰釀災前針對性召開院會，卓揆顯未謹守憲法第五十八條主持行政院會議之權責。當行政院長甩頭走人，以個人情緒凌駕憲政職責時，憲政失靈、行政無能及人民苦難之情事將層出不窮。

馬太鞍溪堰塞湖溢潰災難，也揭露了台灣長期的憲政病灶，即總統不對立法院負責卻實質主導行政。賴清德未承擔災難指揮責任；卓榮泰名為「最高行政首長」卻無力領導總統主控的部會首長、阻卻災難發生。這種「總統化內閣」與「行政院空殼化」的憲政死結，正是災難治理失靈的根源。

馬太鞍溪堰塞湖溢潰不只是自然災害，更是憲政人禍。未來應重建行政院的責任政治，確立行政院會議召開的時機和義務。其次，要強化災防憲政責任，將立法院附帶決議與監督之要求制度化、納入行政院決策流程，避免淪為紙上公文；更應透過修憲使總統角色權責相符，避免憲政責任之虛無與漂移。希望立法院已成立的修憲委員會能作全面迅速的修補，不要讓國家在一次又一次的天災中，重複見證「憲政治理人禍」。