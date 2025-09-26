還給原鄉一個安全的家園

七月底，南橫公路路基在豪雨後崩塌，一家五口墜落深谷不幸罹難。極端氣候下，山地原鄉道路的治理尚未看見曙光，現在竟連平地原鄉亦有家歸不得。

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰壩，洪水傾泄、橋梁斷裂，居民倉皇逃命。災後死傷、家園盡毀，政府稱之「天災」，實際卻是長期輕視原鄉安全，顧慮撤離「擾民」的制度缺憾，以至無法料敵從寬，讓「預警原則」發揮效果，導致與自然環境最接近的原鄉，淪為極端氣候下的犧牲品。

回溯此事件歷程，堰塞湖在七月底形成，林業署雖持續監測水位與壩體狀況，但專業數據並不等同「居民知情」。兩個月時間若中央與地方通力合作，足以提高官民風險意識、強化通報、準備備災資源、演練撤離。但在七二六、八二三兩波「大罷免」下，奢望「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」及其附帶決議能處置堰塞湖危機，無異緣木求魚。這是民主政治的悲哀，最應受保障的生命權，仍無法超越政治攻防。災難後只見「舊政治」相互攻訐、卸責，再也找不到基於人道價值下的跨黨派合作。

災害防救法第卅條：「各級政府成立災害應變中心後，指揮官於災害應變範圍內，依其權責分別實施下列事項，並以指揮官指定執行之各該機關名義為之」。樺加沙颱風來襲，此次災害應變措施，依法應由中央層級指揮官「宣示、發布及執行」，廿一日晚間新聞稿指出：「中央災害應變中心提供花蓮縣府避難方式，包含一層樓離開現地依親或前往收容安置所；鋼筋混凝土二層樓以上建物，往二樓垂直避難」。

本次潰壩，國立東華、陽明交大、台大團隊各自模擬、繪製避難疏散圖，範圍不一，萬幸在樺加沙颱風前夕擴大警戒區域，預防性撤離數從原六百戶增加到一千八百戶，最終撤離或垂直避難者近八千五百人，堪稱近年來最大防災行動，仍因這次水患範圍太大，使光復市區慘受衝擊。

此次受災者絕大部分為平地原住民阿美族人，他們長住該地數百年卻無法參與治理，也無法即時知情，生命安全缺乏保障；災後還要面對醫療不足、交通阻斷，房屋與農地沖毀的境地，生計更顯窘迫，此情此景何等悲涼與諷刺？政府若真重視原住民族的生命、健康、財產權，應不分黨派支持在災害防救法框架下，制定保障原住民生存環境的氣候決策指引，並對由此造成的不便酌予補償，建立敬畏自然、積極防救的文化，並以複數研究團隊高標準檢視潛在風險。

八八風災小林村滅村憾事已十六年，但仍未能化解原民不利處境，強化原民於防救災體系之地位並符合其需要。氣候變遷時代，可預期原民將面臨更多複合性災害，台灣超過六成國土為森林，國土韌性治理及緊急應變須包含在地原民參與，原鄉的家才有更安全的一日。