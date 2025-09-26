聽新聞
面對災難 首長要有胸襟

聯合報／ 傅榮珂／大學退休教授（台南市）
行政院長卓榮泰（左）在災區指出撤離有瑕疵，國民黨立委傅崐萁反駁。記者王燕華／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖於廿三日不幸兩度潰堤溢流，六千八百萬噸湖水奔流而下，造成下游花蓮縣光復鄉重大傷害。儘管農業部曾預估十月份會有決堤的危險，林業局保育署在廿一日也連發數道警訊提醒花蓮縣政府；問題是警訊容易發，後續遷移縣民避難卻是工程巨大，若沒有政府強大公權力介入，一般人民都不願離家背井。

雖然花蓮縣政府已強力遷移了數千戶災民，但不在緊戒區的住戶與災民們仍會心存僥倖、不願立即搬遷；且花蓮縣政府為安置災民，光靠縣政府的能力恐無法負擔。行政院長卓榮泰帶領執政黨立委出席花蓮縣政府的救災會議，本意良善，卻因責任歸屬問題，卓揆與花蓮縣立委傅崑萁爭吵並憤然離席而去，這種情形看在民眾眼中真是感慨萬分。

回想起二○一六年美濃大地震，台南市永大路維冠金龍大樓崩塌致死亡一一五人，這完全是地方權責。當時馬政府的行政院長張善政數次親自南下，不僅立即撥款且發動募捐，並調集所有救災機具來搶救，而先不談責任歸屬，當年的台南市長賴清德感懷銘謝。如今相形之下，同樣中央政府的救災表現，真是高下立判。

事實上，馬太鞍溪堰塞湖位於高山偏僻地區，在樺加沙颱風來襲前，已經歷好幾個颱風，導致蓄水量不斷增加；水利專家雖不斷提出警告，卻也無良法破解，只有冒險設置警戒裝置。廿三日兩度溢流，不僅沖斷馬太鞍溪橋，大量溪水更夾帶泥沙沖進光復鄉市區，造成十多人死亡、卅餘人受傷和十餘人失蹤。更讓人恐懼的是，馬太鞍溪上游堰塞湖雖然潰堤溢流，仍有將近三千萬噸蓄水，危險仍然存在，在國內水利專家想出解決辦法前，不能無限期讓流落在外的災民一再等待，無法歸鄉重建家園。

中央與地方不要再推卸責任，不肖民代和名嘴更不要藉此抹黑、打擊地方政府。政府應邀請國內外水利專家，妥善解決馬太鞍溪堰塞湖，而不是以拖待變，更應動用預備金來幫助災民重建及賠償。若國內專家無法炸堤，或可與國際專家會商，利用新式機具徹底處置馬太鞍溪堰塞湖，讓堰塞湖下游地區民眾得以盡速回歸正常生活。

