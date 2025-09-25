聽新聞
卓揆應究責 並為災民辦國賠

聯合報／ 方復權／國貿業（台中市）
馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災。農業部長陳駿季八月在立院報告時曾表示，研判「無立即潰堤危險」，專家也認為當地土石鬆軟，貿然開挖恐有風險，但仍強調農業部會設法處理。 圖／林業署花蓮分署提供
馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災。農業部長陳駿季八月在立院報告時曾表示，研判「無立即潰堤危險」，專家也認為當地土石鬆軟，貿然開挖恐有風險，但仍強調農業部會設法處理。 圖／林業署花蓮分署提供

花蓮縣光復鄉遭到颱風樺加沙帶來的強烈降雨與外圍環流影響之下，馬太鞍溪上游的堰塞湖壩頂潰堤，數千萬噸洪水瞬間傾洩而下，衝進下游的光復市區，導致目前十多人死亡、四十餘人失聯，無以數計的住宅與汽車毀損的悲慘。

然而，更令人髮指的是，行政院長卓榮泰廿四日前往花蓮勘災竟然表示，有十四位民眾已經不幸往生，「要查究為什麼在我們要求撤離的地方，卻沒有執行撤離」，造成這樣的不幸。明眼人一聽就知道，卓榮泰趁機修理國民黨籍縣長徐榛蔚、老早視其夫婦為政治眼中釘。但，惡心的還不只如此。

首先，農業部陳駿季於八月份在立法院報告，馬太鞍溪堰塞湖研判「沒有立即潰堤的危險」，並表明專家討論後認為當地土石鬆軟，若貿然開挖有風險，但農業部仍會努力去做。有「專家之言」在先，如今一個月後潰堤並重傷花蓮縣，中央豈可立刻怪罪地方、推卸責任？卓榮泰要不要追究政府之責並主動替災民辦理國賠？

其次，卓榮泰還指出，賴清德總統第一時間指示國軍全面進入災區、全力做救援云云，這番展現狗腿的政治語言，為的是替賴總統擦脂抹粉，掩蓋七月丹娜絲重創南部地區，賴總統面對當地災民請求政府「協助長者清理家園」時的冷血回應。卓榮泰的終極目標是挽救賴總統民調，協助其未來選舉道路，使民進黨及綠營全體能繼續高官厚祿。這番勘災幾乎全然是政治語言，而非良善的慰問、心存災民。

馬太鞍溪堰塞湖屬於國土之責，政府遲遲不處理，出事了找理由怪罪政敵。高雄市長期以來天坑一大堆，官商勾結盜賣土石，汙染環境，民進黨政府不敢苛責市長陳其邁，全黨靜悄悄。

一國兩制分藍綠，功過黑白能塗改，小老百姓自求多福吧！

馬太鞍溪 卓榮泰 堰塞湖 農業部 陳駿季

相關新聞

「紙上防災」的超前部署

花蓮光復馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤，致花蓮光復鄉嚴重災損，迄今已十多人死亡、逾卅人受傷、四十餘人失聯，災情十分慘重，堪稱繼莫...

政治請讓路 先救花蓮吧

花蓮縣光復鄉一夜巨變，黑水挾沙直衝市區造成嚴重災情，許多一樓長輩來不及撤離而發生悲劇。此刻最要緊的是救災第一。縣府成立前...

卓揆應究責 並為災民辦國賠

花蓮縣光復鄉遭到颱風樺加沙帶來的強烈降雨與外圍環流影響之下，馬太鞍溪上游的堰塞湖壩頂潰堤，數千萬噸洪水瞬間傾洩而下，衝進...

不定時炸彈 探究堰塞湖解方

電視上黑色泥流在馬太鞍溪翻滾，光復街道汽車漂浮、擠撞，橋斷，停水無電，已有十多人罹難，怵目驚心、災情慘重。

氣候變遷天災頻 快設專責防災機關

日昨樺加沙颱風重創花東，因為馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成花蓮光復鄉嚴重泥石流水災；目前已傳出有十多人死亡、十餘人失聯的災...

從馬太鞍溪看國土防災的脆弱

颱風挾帶的狂風暴雨，再度撕開了台灣山區潛藏的脆弱地景，花蓮馬太鞍溪上游因邊坡嚴重崩塌所形成的巨大堰塞湖，在蓄積了將近半個...

