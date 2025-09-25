卓揆應究責 並為災民辦國賠

花蓮縣光復鄉遭到颱風樺加沙帶來的強烈降雨與外圍環流影響之下，馬太鞍溪上游的堰塞湖壩頂潰堤，數千萬噸洪水瞬間傾洩而下，衝進下游的光復市區，導致目前十多人死亡、四十餘人失聯，無以數計的住宅與汽車毀損的悲慘。

然而，更令人髮指的是，行政院長卓榮泰廿四日前往花蓮勘災竟然表示，有十四位民眾已經不幸往生，「要查究為什麼在我們要求撤離的地方，卻沒有執行撤離」，造成這樣的不幸。明眼人一聽就知道，卓榮泰趁機修理國民黨籍縣長徐榛蔚、老早視其夫婦為政治眼中釘。但，惡心的還不只如此。

首先，農業部長陳駿季於八月份在立法院報告，馬太鞍溪堰塞湖研判「沒有立即潰堤的危險」，並表明專家討論後認為當地土石鬆軟，若貿然開挖有風險，但農業部仍會努力去做。有「專家之言」在先，如今一個月後潰堤並重傷花蓮縣，中央豈可立刻怪罪地方、推卸責任？卓榮泰要不要追究政府之責並主動替災民辦理國賠？

其次，卓榮泰還指出，賴清德總統第一時間指示國軍全面進入災區、全力做救援云云，這番展現狗腿的政治語言，為的是替賴總統擦脂抹粉，掩蓋七月丹娜絲重創南部地區，賴總統面對當地災民請求政府「協助長者清理家園」時的冷血回應。卓榮泰的終極目標是挽救賴總統民調，協助其未來選舉道路，使民進黨及綠營全體能繼續高官厚祿。這番勘災幾乎全然是政治語言，而非良善的慰問、心存災民。

馬太鞍溪堰塞湖屬於國土之責，政府遲遲不處理，出事了找理由怪罪政敵。高雄市長期以來天坑一大堆，官商勾結盜賣土石，汙染環境，民進黨政府不敢苛責市長陳其邁，全黨靜悄悄。

一國兩制分藍綠，功過黑白能塗改，小老百姓自求多福吧！