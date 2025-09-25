不定時炸彈 探究堰塞湖解方

電視上黑色泥流在馬太鞍溪翻滾，光復街道汽車漂浮、擠撞，橋斷，停水無電，已有十多人罹難，怵目驚心、災情慘重。

中央災害應變中心指出，馬太鞍溪上游的堰塞湖於今年七月形成後，農業部立即進行相關調查評估工作。早在兩個月前已提前應變，也已撤離不少民眾，為何災情還如此嚴重？

最主要是國人對堰塞湖還沒有深刻認識。記得九二一地震造成草嶺堰塞湖時，有民代還建議發展遊湖觀光，忘了在嘉義梅山公園內，有一座「草嶺潭官兵殉難紀念碑」，紀念民國四十年時國軍工兵連整修草嶺潭天然土壩時，土壩潰決，一下子奪走七十四名官兵性命，是國軍在非戰爭時期最慘重傷亡事件。

堰塞湖形成，有其特殊地形、地質條件，而且通常位於崇山峻嶺內、人跡難及，規模若不太大，通常也不會成災。但馬太鞍堰塞湖滿水量達九千一百萬立方公尺，主責單位林保署雖邀集國內專家召開諮詢會議，但工程評估卻不可行，剩下的只有監測與宣導撤離。

只是，用「堰塞湖溢流」這個詞，雖然中立、實際，卻會讓民眾低估其破壞力。颱風時滂沱豪雨造成水庫自然溢流司空見慣，但是堰塞湖不是水庫，溢流的結果通常就是潰決。

廿四日新北市應用地質技師公會游理事長投書聯合報「堰塞湖 台灣的防災綜合能力挑戰」，提出「溢洪道＋壩體加固＋監測」的組合，個人認為，壩體加固仍恐有風險，要加固到何種程度？能讓人放心如水庫使用嗎？

媒體報導此次洪災有二次洪峰，可推論溢流後發生二次壩體局部潰決，雨量加上堰塞湖庫水，才會水位急升，措手不及。

昨日農業部水保署官員表示，堰塞湖蓄水量已經降至大約兩千三百萬噸，破壞潛勢雖降低，但威脅還在。壩頂降挖、虹吸抽水若都不可行，還是得設法解決，除了持續觀測、警戒外，是否能請軍方精準砲擊或轟炸，甚至利用自殺式無人機來消除這顆不定時炸彈？