「紙上防災」的超前部署

聯合報／ 陳文卿／環保服務業（新竹市）

花蓮光復馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤，致花蓮光復鄉嚴重災損，迄今已十多人死亡、逾卅人受傷、四十餘人失聯，災情十分慘重，堪稱繼莫拉克風災之後最重大的天然災害。

堰塞湖不是一天形成的，早在一個多月前，因頻繁的地震土石沖刷，堵塞了河道並形成無出口的大湖泊，因此早在發現堰塞湖形成後，就應研判危險程度並立即處理；小病不醫，大病就要人命了！當時就有立委要求農業部「處理」堰塞湖，農業部卻表示經專家評估壩體穩定度，並無立即潰壩風險；況且堰塞湖在偏遠山區、無道路可及，工程重機具無法進場開挖。事實證明，農業部當初的評估是過於輕率的嚴重錯誤！

初期評估無危險、加上施工困難就不作為，也就罷了；但連續好幾天豪雨，眼看著水量愈積愈大，卻仍不緊急搶救，導致潰堤、釀成巨禍。政府過度「樂觀」顢頇至此，災民們真是無語問蒼天！其次，若因施工機具進入現場有困難，是否可評估請軍方協助爆破？偏遠山區無道路可及，無法運送人員和器材，可曾考慮以直升機載運？

面對各界責難，農業部林保署說當發現堰塞湖後，已廣泛邀集國內專家學者及各機關召開會議，針對壩體可能的防、減災手段廣徵專業意見，並據以辦理堰塞湖防、減災可行方案，這是典型的「紙上防、救災」模式。歷史典故「宋人議未定，金兵已渡河」，這是大宋王朝之所以覆亡的悲劇。堰塞湖的積水量、暴漲速度讓人怵目驚心，老天爺不會等你找到對策之後再下暴雨。

缺乏當機立斷決策、各部會橫向整合、中央與地方垂直整合的能力，是當前處置這場超大型災害最嚴重的問題。面對各種天然災害頻傳，最重要的是料敵從寬、禦敵從嚴。

現在政府經常掛在嘴邊的話是「超前部署」；防疫如此，防災也是同一套說法，但若連事前預防與事後搶救都慢半拍，甚至束手無策，空談超前部署只是大笑話！

