聽新聞
0:00 / 0:00
藍綠口水 多過堰塞湖潰堤
樺加沙颱風過境，引發花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，造成嚴重災情。雖然中央及地方紛紛加入救災，但賴政府及綠委也迫不及待找戰犯，幾乎把全部責任都甩鍋給花蓮縣政府；藍營方面則反批中央政府未盡力防範。
筆者認為，堰塞湖潰堤屬超級重大天然危險事件，事前之偵測、各項因應、通知及疏散等措施，都應由中央政府全力介入並居於主導角色，怎能只通知地方政府預警？
事件已經發生，應該不分中央、地方、藍綠顏色，更不要再亂噴口水，大家全力救災，讓災民儘速恢復正常生活，才是正確做法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言