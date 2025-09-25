藍綠口水 多過堰塞湖潰堤

樺加沙颱風過境，引發花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，造成嚴重災情。雖然中央及地方紛紛加入救災，但賴政府及綠委也迫不及待找戰犯，幾乎把全部責任都甩鍋給花蓮縣政府；藍營方面則反批中央政府未盡力防範。

筆者認為，堰塞湖潰堤屬超級重大天然危險事件，事前之偵測、各項因應、通知及疏散等措施，都應由中央政府全力介入並居於主導角色，怎能只通知地方政府預警？

事件已經發生，應該不分中央、地方、藍綠顏色，更不要再亂噴口水，大家全力救災，讓災民儘速恢復正常生活，才是正確做法。