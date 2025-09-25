快訊

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

聽新聞
0:00 / 0:00

藍綠口水 多過堰塞湖潰堤

聯合報／ 高文文／公（新北市）

樺加沙颱風過境，引發花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，造成嚴重災情。雖然中央及地方紛紛加入救災，但賴政府及綠委也迫不及待找戰犯，幾乎把全部責任都甩鍋給花蓮縣政府；藍營方面則反批中央政府未盡力防範。

筆者認為，堰塞湖潰堤屬超級重大天然危險事件，事前之偵測、各項因應、通知及疏散等措施，都應由中央政府全力介入並居於主導角色，怎能只通知地方政府預警？

事件已經發生，應該不分中央、地方、藍綠顏色，更不要再亂噴口水，大家全力救災，讓災民儘速恢復正常生活，才是正確做法。

延伸閱讀

最新死傷數據出爐！馬太鞍溪堰塞湖溢流 14死32傷46失聯

馬太鞍溪堰塞湖溢流 衛福部專戶明起接受捐款！卓榮泰捐一月薪水

有家歸不得…馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉 逾600人被迫住收容所

馬太鞍溪堰塞湖溢流 花蓮縣府設賑災專戶、公開募集物資

相關新聞

政治請讓路 先救花蓮吧

花蓮縣光復鄉一夜巨變，黑水挾沙直衝市區造成嚴重災情，許多一樓長輩來不及撤離而發生悲劇。此刻最要緊的是救災第一。縣府成立前...

氣候變遷天災頻 快設專責防災機關

日昨樺加沙颱風重創花東，因為馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成花蓮光復鄉嚴重泥石流水災；目前已傳出有十多人死亡、十餘人失聯的災...

從馬太鞍溪看國土防災的脆弱

颱風挾帶的狂風暴雨，再度撕開了台灣山區潛藏的脆弱地景，花蓮馬太鞍溪上游因邊坡嚴重崩塌所形成的巨大堰塞湖，在蓄積了將近半個...

藍綠口水 多過堰塞湖潰堤

樺加沙颱風過境，引發花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，造成嚴重災情。雖然中央及地方紛紛加入救災，但賴政府及綠委也迫不及待找戰犯...

堰塞湖 台灣的防災綜合能力挑戰

今年七月，花蓮馬太鞍溪上游因薇帕颱風帶來豪雨，引發大規模崩塌，地層破碎、滑動，瞬間形成近兩百公尺高的天然壩。估計滿水位蓄...

普發現金無「不領取」選項 卓揆「剝奪青鳥愛台機會」

心理學有一種叫做「道德許可效應」的心理現象，指人們在做了一件「好事」或符合道德標準的行為後，會感到自己已獲得「道德積分」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。