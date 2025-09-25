從馬太鞍溪看國土防災的脆弱

颱風挾帶的狂風暴雨，再度撕開了台灣山區潛藏的脆弱地景，花蓮馬太鞍溪上游因邊坡嚴重崩塌所形成的巨大堰塞湖，在蓄積了將近半個石門水庫的驚人水量後，於廿三日轟然潰堤，泥水巨龍沿著河道狂奔而下。不僅摧毀了沿岸的基礎設施，更對下游部落居民構成了致命的威脅。這場景怵目驚心，然而除了天災的不可抗力因素外，我們更應深刻自省的是：這背後所暴露出的，是政府長期以來在面對這類複合型災害時，應變思維的僵化與防災體系的系統性失靈。

當前政府在應對堰塞湖危機時，其標準作業流程顯然存在巨大的檢討空間。現行作法多半是派遣勘災團隊進行監測，評估壩體的穩定性，並劃設警戒區，要求下游居民撤離，接著便是漫長的等待，祈禱壩體能自然溢流，形成穩定的排洪口。這種近乎「聽天由命」的模式，在面對如馬太鞍溪這般規模巨大、壩體結構不穩的堰塞湖時，顯得極為蒼白無力。事實上，更積極的工程介入手段並非不存在。

更深的問題，則在於權責歸屬的混亂與跨部會協調的失能。一座堰塞湖的形成，其所在位置可能橫跨林保署、水土保持署、水利署甚至國家公園等不同單位的管轄範圍，一旦災害發生，究竟應由哪個單位擔任主責指揮官？是中央災害應變中心，還是地方政府？是由水利專業主導，還是由土木工程專業介入？這種模糊不清的權責劃分，直接導致了災害應變初期的延宕與內耗。各單位或許都進行了各自的監測與評估，卻缺乏一個強而有力的整合平台，能夠迅速做出最終決策，並調動所有必要資源。

馬太鞍溪堰塞湖的潰堤，不應僅被視為一則災情報導，而應成為推動我國國土防災戰略全面升級的轉捩點。未來的改革方向必須多管齊下：首先，在戰術層面，應將「直升機吊掛重機具進行疏導」等主動介入方案，納入標準作業程序，並進行常態性的兵棋推演與實地演練，確保技術與人員的熟練度。其次，在戰略層面，必須建立一個權責清晰、指揮高效的跨部會整合機制，打破部門壁壘，讓專業決策能夠凌駕於官僚本位主義之上。最後，更需在國家層級投入資源，針對台灣全境的山區高風險地帶，進行更全面的地質調查與潛在災害點的識別，透過科技手段建立預警模型；從「災後應變」的思維，提升至「事前預防」與「災中減損」的更高層次。

台灣身處板塊交界與颱風路徑的要衝，與極端氣候和地質災害共存是我們的宿命，我們無法改變天災的威力，但可以、也必須透過制度革新、科技應用與決策魄力，打造一個更具韌性的社會，避免類似的憾事一再重演。