氣候變遷天災頻 快設專責防災機關

日昨樺加沙颱風重創花東，因為馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成花蓮光復鄉嚴重泥石流水災；目前已傳出有十多人死亡、十餘人失聯的災情。不只樺加沙颱風，從今年元月嘉義大埔大地震（重災區在楠西、玉井、東山等區）；七月上旬丹娜絲颱風（重創台南七股與溪北各區），七月下旬的強降雨，造成中南部地區龐大損害。八月十三日楊柳颱風來襲，造成台東龐大農損，今年天災頻仍，筆者認為成立專責防災機關已刻不容緩。

當前的問題首在防災事權不統一。當年九二一大地震時，行政院成立「九二一震災災後重建委員會」；莫拉克風災後，行政院成立了「莫拉克風災重建委員會」。但均是臨時機關，重建工作告一段落後即裁撤。今年丹娜絲風災與後續的強降雨，外加楊柳颱風，雖由公共工程委員會主責整合與執行災後重建事項，但防災畢竟非工程會的核心任務。除了事權無法或難以統一，防災經驗也難以傳承或永續，導致存在下述兩個問題。

一是防災資源難整合。目前防災資源分散於各部會，但因沒有主責機關，資源難以整合。雖然災害防救法第四條明訂中央政府主管機關在內政部，但災防法第三條卻又明訂各種災害之預防、應變及復原重建，各由不同業務主管機關負責；使得重大災害的減災、整備、應變、復原等事項，在每次災害來臨之前、中、後，都必須由相同或不同部會重新整備或整理，使得防災相關的人力資源安排與整合，經常難以一次到位。例如，每次重大災害肆虐後，立法院就必須重新制定「專法」以取得重建或復原的法源，卻忽略了必須從每次的災後復原過程來永續防災，以目前的機制卻無法發揮這樣的功能。

二是跨機關協調不易。前述兩個問題，導致跨機關協調不易。應該說，政府與民間有很多防救災資源，但防災整合功能不佳，原因之一就是缺少專責機關。相對而言，目前救災的事權比較統一，災害應變過程，經常可見總統或行政院長進駐應變中心；我們雖有救災專責機關（消防署），卻無防災專責機關。例如日本內閣府除設有防災擔當大臣，底下還設有防災計畫、災害應變、情報警戒、國際合作等部門。二○○一年日本內閣府大幅由廿二個省廳（部會）縮減為十二個，當時即新設防災擔當大臣與防災組織。

莫拉克風災導致小林滅村後，行政院下設了「災害防救辦公室」的幕僚單位，但因是幕僚單位且人力不多，無法或難以像負責戰災的國防部全民動員防衛署，可發揮戰災前後的整合功能。雖然各直轄市與縣市政府，目前多已成立災害防救辦公室，也在鄉鎮市區公所成立民政災防課或役政災防課；惟不像美國、日本、澳洲等先進國家，從中央到地方政府均設有專責的防災或災害管理機關。為因應氣候變遷產生的諸多災害，成立專責防災機關的時機已到。