政治請讓路 先救花蓮吧

花蓮縣光復鄉一夜巨變，黑水挾沙直衝市區造成嚴重災情，許多一樓長輩來不及撤離而發生悲劇。此刻最要緊的是救災第一。縣府成立前進指揮所，各縣市即刻馳援，人力、船艇、物資一路進花蓮，跨域支援展現台灣難得的團結，也該給在第一線調度的花蓮縣政府一個肯定。

有人質疑「既然早知有堰塞湖，為何不事先爆破？」專家早已說明，因馬太鞍堰塞湖量體巨大、地處偏遠且道路不易通達，重機具難以進入，貿然爆破恐引發不可控的潰決。工程若不可控，善意也可能變成災難。更該釐清的是，政府曾評估「無立即潰堤危險」，卻不等於「沒有溢流風險」；潰堤是壩體崩解的極端風險，溢流則是水位超過壩頂的高風險狀況，若把「無立即潰堤」誤以為「絕對安全」，就會錯失黃金應變期。

國民黨立院黨團總召傅崐萁早在八月十三日即公開提醒中央及早整建，這種警覺正是危機治理的表現；若中央因為「短期不至潰堤」就延宕整備，又未善加溝通，即會演變成如今中央地方互相指摘。不如把問題化為清單，哪些工程能做、需要多少預算、依據什麼法源、由誰負責監督？把話講白，比推諉爭吵更重要。

台灣並非第一次面對堰塞湖，九二一地震後的草嶺潭就是典型案例；量體驚人、結構不穩定，最終透過「導水路」與「階段引流」逐步降低水位，經天然沖刷之後壩體才逐漸消解。這經驗提醒我們，面對自然災變的最佳策略並非追求一次性解決，而是以安全、可控、分階段的方式逐步降低風險。

堰塞湖並非單純的水患，而是地質、工程與防災管理交織的綜合挑戰；災後重建不只是橋怎麼重蓋、路怎麼搶通，更要思考上游集水區治理、崩塌地穩定、河道維護及預警平台的常態化。未來重點在於先救人救命、全面搜救、清淤搶通，安置與醫療同步，資訊公開透明讓社會安心；再由專家領銜，跨域提出短、中、長期計畫，從搶通、復原到上游治理，確保工程安全可行。最後中央與地方協力，快速調度特別預算、統一指揮、更新撤離名冊，並優先照顧高齡者、行動不便與弱勢族群。唯有專業上場、政治退位，才能讓之後的重建更安全而有韌性。

政治口水應暫時放一邊，眼下最急的是清泥水、搶通路、安頓人；等救災告一段落，再逐條檢討制度與工程。天災難免，人禍卻可防，要預防就得在平時把細節做到位，才能把下一次的傷害降到最低。花蓮這次的災難再次提醒我們，山林的脆弱與氣候極端的現實。前車之鑑在草嶺，當下之痛在馬太鞍，政治紛擾應該退到後面，先救花蓮。