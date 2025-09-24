科技．人文聯合講座／從自家微棲地鏈結國家公園系統

近來盜採砂石、盜伐森林、亂倒廢棄土及有毒物質，包括亂堆棄破損光電板等均造成生態浩劫，成為國內環境保護重大議題。保育與保護若僅循「法令有規範者」，或依大家關注的亮點而行，公權力未及之處即成了毫無章法的環境墳場。

回頭省思，設立「自然保護區」或「國家公園」的指定保護措施易被辨識，因它無形中已形成一種地理四度空間亮點。惟世界自然保育聯盟認為今日全球生態危機仍在，陸域棲地與生物多樣性銳減、質變，尤其是海洋面對空前危機。除了有身分認證的「保護區」外，OECMs（其它有效保護區）的串聯與務實保護行動倡議亦開始推動。

換言之，OECMs係為人類關於地球保護價值觀的扭轉與升華，也是對生態、文化與生活服務系統價值認知的深耕自覺。其論述立基於「從身邊做起」，以最簡潔可行的行動倡議，勾勒出「Homegrown National Park」之大願景藍圖。透過民間組織由下而上、深入基層社區，鼓勵公民盡一分自我保育責任，且不增加額外經費、技術和設備負擔。

當其立基於個人生活圈之「利益」與「可行性」時，以舉手之勞的行動，減輕了政府龐大行政機器運作的負擔，也加速了串聯網路之時效，並補綴了空間的破網，期能達到「國家公園系統」的桂冠榮耀。

為了履行全球減碳之協議，各國的各層級企業均積極設法搶購「碳權」交易，而ＥＳＧ亦促使諸多企業必須在短時間內快速達成減碳標竿，所投入之金錢相當龐大。惟誠心檢討，有些多流於有形的帳面數字，卻缺乏有深度規畫、眼光長遠而全觀的，以「原生棲地」之保護與修復為基礎的持續性行動。將各企業每年投入的資源加總起來，若能與民間保護行動作更有系統之聯結，OECMs的理想方能加速達成。

以大台北區域為例，陽明山國家公園是全球唯一座落於都市內的國家公園。從每一個社區的家戶庭園、陽台、屋頂花園、垂直綠化，到社區小公園、校園、工廠綠地、都會公園、行道樹、水岸綠帶，再到都市森林、風景區、森林遊樂區、河川濱溪帶、海岸林、淺山綠地、農地等等；待原生棲地的修復概念得以落實，透過產、官、學、民之通力合作，則於國家地力、生產力、生態資產面，「韌性國土」將得以多倍加值。

若以空拍視角，自七星山頂向下眺望，發現古時順著火山放射型熔岩流下、形成的數十條溪流與流域性綠廊，再延伸至都市中心住宅社區的綠地，即可勾勒出一幅綿密的綠網；若此，大台北都會區的居民可自豪地說「我們就生活在陽明山國家公園系統內」。

當我們以自家微棲地出發，扭轉環保思維與行動；是否那些被惡性破壞的天坑、峽谷就得以杜絕，而能成就一番Homegrown National Park的大願景？（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）