話題凌駕藝術 台灣文化空洞化

第十六屆金音創作獎十九日公布入圍名單，饒舌歌手楊舒雅以一首充滿男性生殖器官詞彙的作品《Rule男Freestyle》入圍最佳嘻哈歌曲，引發熱議。

台灣的流行文化與音樂產業，近年來一再出現「話題凌駕於藝術」的現象。尤其楊舒雅以這樣充滿獵奇與挑釁意味的作品入圍金音獎，不僅令人錯愕，更折射出台灣文化生態的可悲。

金音獎原本標榜「獨立、創新、多元」，理應是鼓勵音樂人勇於探索、誠實表達的園地。然而，當評審機制逐漸傾向「話題性」與「表演上的衝擊感」，甚至把粗鄙、荒誕、為博眼球而生的作品當作創新的代表，所謂的「文化獎項」便失去公信力。這並不是對創作者本人的人身攻擊，而是對於整體文化價值判斷的失望。

《Rule男Freestyle》這類題材，或許有人會辯稱是「挑戰禁忌」、「顛覆父權」、「身體政治的藝術化」，但當內容僅剩下標題的震撼，缺乏更深層的美學、哲思或音樂性，終究只是廉價的符號遊戲。它能引起短暫的社群討論，卻無法在文化史中留下真正的高度。

更可悲的是，媒體與部分文化菁英甘於附和，把這類作品捧上神壇，塑造成「勇敢」、「進步」的符號，實際卻是對庸俗的獎勵。這反映出文化界長期的病灶，寧可以噱頭和政治正確包裝，來填補精神與思想的空洞。

這是台灣文化界長期的通病。近年來，太多作品依賴噱頭、標籤、政治正確，卻缺乏真正的美學追求與思想厚度。這使得文化逐漸變成一場話題競賽，而不是靈魂與心靈的交流。當我們連審美標準都不敢堅持，只求「看起來前衛」、「政治正確」、「能上新聞版面」，那麼文化的根基就必然腐朽。

尤其這些新創歌手與政治走得太接近，一面拿政府的補助，大言不慚地說「合法的飯你不要嗎」，一面積極參與「大罷免」。這種「拿錢辦事」的「文化打手」，更削弱且矮化了文化的內涵與價值。

台灣真正需要的，是能夠跨越世代、觸動人心的作品。無論是早年的民歌運動，還是九○年代的搖滾潮流，都曾在社會留下深刻的印記。那是因為音樂背後有真實的情感、有集體的歷史感與價值追求。相比之下，今天一些作品只剩下獵奇的標題與爭議的符號，卻無法承載任何時代的重量。

因此，《Rule男Freestyle》入圍金音獎，真正反映的不是某位歌手的才華，而是文化生態的墮落。若我們繼續縱容「話題即藝術」的錯覺，台灣文化將一步步淪為庸俗的笑話。

金音獎若要重拾公信力，就須嚴肅檢討評審標準，拒絕以獵奇取代創新，以符號取代內容。唯有如此，台灣的文化才有可能走出空洞與浮誇，重新找回真正的價值與尊嚴。