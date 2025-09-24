看見民間對兩岸交流的期望

快訊

聯合報／ 王振寰／政大退休教授（新北市）
兩岸民間交流恢復牛步，更無助於緩和兩岸關係氛圍，為台海創造和平契機。圖／聯合報系資料照片
聯合報二○二五兩岸關係年度大調查，相比政治、經貿等領域，兩岸的社會關係得到最好的評價，顯示台灣社會對於兩岸交流持有正面看法。當前兩岸關係的諸多選項中，最常被討論就是戰爭、或是中美大國交易下台灣的處境；但我覺得，聯合報的調查顯示最該討論的是：如何持續促進兩岸社會融合？

兩岸長期軍事對峙，加上美國因素更加複雜，我認為兩岸需拋開政治因素，強化社會交流。

經濟上，長期以來台灣靠外貿來支撐經濟發展。台灣從一九八○年代開始就大量往大陸投資，初期主要集中地在珠三角的深圳、東莞、順德等地，以傳統產業的成衣和簡單加工製品為主。二○一五年中國大陸占台灣出口比例約為四成、美國約為一成多，近年來美國對台灣的壓力愈來愈大，使得台灣開始分散投資和貿易，美國的比例又開始上升，今年甚至超越了中國大陸。

在兩岸民間交流層面，由於台商赴陸經濟的投資，締結了很多兩岸婚姻。另外，在馬英九執政時期，有很多陸生到台灣就讀、也有一些台灣學生到大陸留學，為兩岸的和平發展做出了貢獻；但民進黨執政之後，這樣的交流幾乎停止。台灣眾多的科技大學和技職學校，都擁有很好的師資和設備，由於少子化的原因面臨關門，而大陸不少技職學校仍有加強空間，如果兩岸可以合作，應該能達成雙贏。

在文化交流層面，台灣有很多藝人在大陸發展得很好，兩岸也已經有多種多樣的文化交流；而在觀光旅遊層面，台灣跟大陸都曾是彼此民眾很喜歡的旅遊地。但這個榮景在民進黨執政後早已不再。

希望政府正視聯合報這份調查，看見民間對交流的期望，適度開放兩岸交流，以免台灣被美國綁架成抗中棋子。兩岸需要深度交流，畢竟絕大多數人不希望打仗，都希望和平。

