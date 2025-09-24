堰塞湖 台灣的防災綜合能力挑戰

今年七月，花蓮馬太鞍溪上游因薇帕颱風帶來豪雨，引發大規模崩塌，地層破碎、滑動，瞬間形成近兩百公尺高的天然壩。估計滿水位蓄水量約八千六百萬立方公尺，相當於一座南化水庫。僅僅兩個月時間，多次暴雨讓蓄水量幾乎接近壩頂。隨著強颱樺加沙外圍環流來襲，昨日發生溪水溢過壩頂，下游光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮等地隨即遭洪水與泥流重創。這場災難提醒我們：堰塞湖並非單純水患，而是「地質、工程與防災管理」交織的複合挑戰。

自一八六二年草嶺堰塞湖以來，台灣共發生過七十五起堰塞湖事件。堰塞湖造成最嚴重損失的事件之一是九二一大地震。該地震引發了九份二山地區大規模崩塌，形成了兩座堰塞湖，並造成卅九人死亡。此外，二○○九年莫拉克颱風引發全台多處山崩與土石流，至少形成十六座堰塞湖，造成下游地區嚴重淹水與土石流災害。這些事件凸顯了堰塞湖潰決對下游地區的重大威脅，提醒我們在防災與應變措施上需持續強化。

政府現行「國有林地堰塞湖應變標準作業程序」提供了因應指引。從九份二山與草嶺堰塞湖的經驗證明，「溢流道＋壩體加固＋監測」的組合，是降低風險的有效模式。這些經驗同樣適用於馬太鞍溪事件，但由於地勢偏遠、施工困難，加上天候不穩，臨場應變難度大幅提升。幸而此次監測系統發揮作用，提早預警並疏散民眾，成功降低傷亡。

統計顯示，堰塞湖具有重複發生的可能性。以草嶺堰塞湖為例，曾在一八六二年、一九四一年、一九四二年、一九七九年及一九九九年因颱風或地震發生大規模崩塌，形成堰塞湖。加上台灣山區地形陡峭，颱風與地震頻繁，堰塞湖幾乎每二至三年就會再現。每一次災難都提醒我們，除了臨時應變，更需要長期準備。

其一，是中長期治理。事件過後，應進行河道疏濬、防砂壩建設、邊坡穩定及植生綠化，降低再度崩塌與堰塞湖復發的風險。

其二，要將地質監測系統化。透過空拍、遙測及地質勘察等方式，長期監控山林地形地貌，確保能在第一時間掌握大規模崩塌事件的發生，並及時處理。

再者，須建立資料庫與演練。建立統一案例資料庫並定期演練，以縮短臨災決策時間，最大化保護人民生命財產安全。

最後，馬太鞍溪事件再次提醒我們，堰塞湖不是單純水患，而是地質條件與人類因應能力的綜合考驗。台灣在多雨環境下，堰塞湖難以長期存在，因此「快判斷、快排水、快疏散」才是最務實的策略。未來，若能將地質調查、工程對策與社區防災有效結合，或許能在下一次天災來臨時，把傷害降到最低。