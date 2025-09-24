普發現金無「不領取」選項 卓揆「剝奪青鳥愛台機會」

心理學有一種叫做「道德許可效應」的心理現象，指人們在做了一件「好事」或符合道德標準的行為後，會感到自己已獲得「道德積分」，故自覺高人一等，因此更易容許隨後出現的自私、放縱，或不那麼符合道德的行為。換句話說，先前的善行成為心理上的「豁免證」，讓人誤以為即使自己做了壞事，也仍是個「好人」。

心理學家實驗發現，一些實驗參與者參與慈善捐款、簽署環保連署後，更可能選擇高熱量甜點或做出不道德的小作弊。原因在於做好事會提升自我概念與自我形象，減輕內心對後續行為的道德壓力，產生「我已經證明自己的善良，所以接下來可以犒賞自己」的心態。

「道德許可」不僅出現在日常生活，也影響組織與公共政策。美國學者研究顯示，支持多元平權政策的人，之後在招聘決策中反而更容易作出性別或族群偏見的選擇，因為他們覺得自己「已經足夠公平」。企業在做完一項社會責任計畫後，可能對內部環境或勞工權益的要求放鬆。這就類似一種「贖罪券」心理，既然已經買了通往天堂的門票，那麼凡事皆可為。

這種藉由社會運動博取道德形象的現象，在台灣也並非罕見，諸如「我是人、我反核」等等，遮掩制訂公共政策的科學證據與理性討論。某些人士或藉由特殊身分的道德光環，又或訴諸某領域的權威身分而拒絕平等對話，其中不乏「道德效應」光環下的自抬身價。

玄奘大學宗教系教授釋昭慧以一種「我不差錢」的豪邁態度呼籲民眾拒領普發現金，以顯示其「愛台灣」的決心；行政院為了響應這個號召，卓揆指示財政部研議在領取現金的網頁上增列「不領取」的選項，卻被人譏笑多此一舉，不想領就不要領，不就得了？何必設置什麼選項？

非也！因為對釋昭慧和青鳥們的「不領錢」來說，若沒有這個選項，就無法證明自己的道德性；有了拒領選項、勾選、送出再截圖之後，才能展示給人看，以增加「愛台積分」。好比「大罷免」如火如荼時正逢南部遭遇風災；別人質疑青鳥們為何不去救災，他們卻認為自己在做比救災更重要的事，救災事小、罷免事大，他們心中自有一套「道德」的量尺。

「愛台灣」的政治正確之下，只要證明自己愛台灣就有免死金牌。青鳥們在大罷免期間，最喜歡質疑別人為台灣做了什麼，大罷免被完封後氣勢低迷，正愁沒有表現的機會。現在政院取消「拒領選項」，豈不愧對釋昭慧與青鳥的一片赤誠？