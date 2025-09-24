捍衛台積電只待政府一句話

「台積電會不會變成美積電？」這話題隔一段時間在台灣社會就會翻滾一次。根據聯合報最新的民調，五成的民眾擔憂，台積電會變成美積電。

其實只要賴總統或卓院長堅定的說，「政府全力捍衛，台積電絕不會變成美積電」就成了；台積電是台灣的護國神山，政府更是台積電最大的後盾。政府下令經濟部、金管會，以國安為由，絕不核准台積電變美積電，就可粉碎社會議論。

台積電已在美投資設廠，且先進製程、研發及供應鏈都會移到美國。所以川普不會白目到要台積電變美積電，這是強盜、霸占，會冒天下之大不韙，與各國、全球企業為敵；美國民眾、國會也不會同意這樣的霸道豪奪。

台積電是台灣的護國神山，如果變成美積電，民眾會有被背叛感，媒體輿論會說，政府無能，賴、卓下台，社會激烈反應，政府難以控制。台積電從觀念、建廠、壯大，台灣民眾一路相隨，怎可變美積電？雖然台積電將註冊地從台灣改到美國，股東會同意就是美積電；技術上可行，但現實上不可能。去年台積電繳了二三○○多億台幣的稅，還有七萬多員工的所得稅，這些都是政府大稅源。變成美積電，稅收減少如何弭平？

巴菲特在二○二二年買台積電，很快就脫手，違背他長期投資的觀念，最主要是對台灣地緣政治有風險疑慮；但媒體和分析師轉述巴菲特的看法，他認為台積電若是美國本土公司，「股價會是現在四倍」；台積電是全球市值第十名的公司，它的獲利、產品特質、未來性，公司在美國，股價會有更高的科技成長溢價。目前台積電在美國的本益比是卅倍，但蘋果、輝達，都高於四、五十倍；台積電在美國有發行ＡＤＲ，股價在美國建廠後逐步上漲，未來美國量產，台積電又有產品定價權，股價會有更高表現；外資雖占有台積電百分之七十四以上股權，也不會強求台積電變美積電。

很多公司會從原始國搬遷到美國。最有名的例子之一就是ＡＩ公司博通，它原是新加坡公司，在二○一六年收購美國博通公司，將註冊地改到美國德拉瓦州，品牌也改成博通。改名後，公司產品也走對路，股價扶搖直上。博通改到美國註冊，只是便於未來併購別的公司，到美國是個好選擇。

二○○八年全球金融海嘯，閣揆劉兆玄率領央行及財經首長提出「三挺政策」，「政府挺銀行，銀行挺企業，企業挺員工」，配合政府的具體措施，產生很大的功效，對於穩定人心、確保資金流動、維持員工就業，發揮很大功能；同樣的，賴政府只要誠實堅定告訴民眾，台積電不會變美積電，就可杜絕很多沒必要的紛嚷，讓台積電專心經營。