民意共識才是護國神山

台灣近年的政治風景與民意波動，彷彿一面鏡子，反映出一個小國在強權夾縫中追求生存與尊嚴的掙扎。從聯合報二○二五兩岸關係年度大調查的數據中，可以看到民眾心中的不安、懷疑與矛盾，也可以聽見一種既要維持尊嚴又渴望和平的聲音，激盪著這片土地的命運。

「五成民眾憂心台積電變美積電」，這不是單純的經濟議題，而是一場國家安全與主權象徵的遷移。一旦台積電的重心逐漸移往美國，那麼台灣所謂的「矽盾」還能堅固如昔嗎？美方以國家戰略之名，要求技術轉移與擴大投資，這已非市場機制，而是政治力量的強行介入。失去台積電，不只是經濟損失，更可能是台灣在國際戰略中的談判籌碼正在流失。

面對經濟現實，西進就業與創業的意願又再度升溫，尤其在卅至卅九歲族群中更為明顯，但學生的就業意願卻明顯下滑，透露出下一代對中國大陸的疑慮加深。這一代年輕人，對自由與尊嚴的堅持更勝過機會與利益，這或許是一種集體心理的轉變，也可能是長期政治教育與社會氛圍的結果。

在這樣的社會脈絡下，政治領導者的角色格外關鍵。不滿意賴總統處理兩岸關係的比率已從去年的四成三躍升至六成三，反映出執政者在兩岸政策上的強硬態度未能得到普遍民意的支持。更有六成三民眾認為將中國定義為「境外敵對勢力」只會造成負面影響。一位領導人若不能感知民眾的憂懼與需求，將政權當作意識形態實驗場，必然將國家推向危險邊緣。

更令人不安的是，近五成民眾不相信美國會在兩岸衝突中出兵協防台灣。這種疑美心態並非單純的反美，而是基於歷史經驗與現實觀察的理性判斷。美方對台承諾總是模糊曖昧，軍售與支持亦常被視為棋盤上的交換籌碼。在全球地緣政治重新洗牌的背景下，「以戰止戰」的論述正讓台灣社會陷入更深層的不安。

和平的渴望並未消失。八成八的民眾認為兩岸應維持溝通管道，甚至包含民進黨的支持者。人民的智慧遠比政治口號來得務實也來得謹慎，他們知道戰爭一旦爆發，不論勝敗，都會是萬劫不復。對話雖難，但永遠比沉默與對抗更有未來。

回看歷年的調查數據，主張「永遠維持現狀」的民意始終居高不下，這並非因台灣人不願思考未來，而是清楚明白在現實與夢想、價值與利益、自由與風險之間，沒有絕對安全的解答，這顯示社會主體對於極端選項皆心存戒慎。

兩岸關係在政治、軍事與外交層面雖顯緊張，但經貿與民間交流卻相對穩定。民調顯示，認為兩岸經貿處於競爭狀態的比率已降至四成，顯示人們對現狀的適應與務實。

值得思考的是，面對國際戰略環境的動盪與外部干預的壓力，台灣的執政者是否應放下政治本位，回應民意？畢竟台灣不是棋子，更不該淪為戰略交易中的代價品。

台灣的未來，不能仰賴虛幻的保證，也不能寄望對岸的善意，而應建立在民意共識、堅實實力與彈性智慧之上，這才是我們真正的護國神山。