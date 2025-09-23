想找回兩岸交流 先掌握大陸變局

聯合報公布了每年例行的「兩岸關係年度大調查」，創新高比重的台灣民眾認為兩岸有必要繼續維持溝通管道、且期待加強兩岸經貿關係。在川普2.0衝擊下，台灣面臨極為嚴峻的情勢；因而此調查反映了多數台灣民眾希望強化與陸關係以避險的心理。值此之際，原訂本周舉辦的台北上海雙城論壇確定推遲；這不但顯示此刻兩岸關係的脆弱與複雜性，更意味台灣若要推動與陸合作、特別經貿方面，必須要先能掌握大陸產經新變化。

首先，在產業政策方面，由於美國對陸的科技圍堵與卡脖子；因此大陸近年來積極推動進口替代。也就是說，以強化產業鏈韌性為主的科技自主創新，已成為大陸的國家核心政策。雖然大陸一些技術、零組件仍有待攻克，但無論是例如作業系統或關鍵零組件，大陸逐步想把攸關安全的軟、硬技術與材料「牢牢地端在自己手中」。

在此產業政策下，大陸對台經貿更強調「以投資取代貿易」—亦即除非具有不可替代性，大陸將逐漸減少對台灣產品的進口。

其次，在產業發展方面，基於「高質量發展」，大陸強化以科技賦能推動產業升級，藉此希望擺脫長期以來「中國製造」的「低端、廉價、代工」標籤；並由「中國製造」走向「中國創造」、「中國代工」走向「中國品牌」，以此在全球產業鏈重塑過程中占據制高點。

在此趨勢下，大陸產業將更為「內卷」；對台灣來說，未來想要參與大陸市場或推動所謂的兩岸產業合作，生產要素成本將不再是重要考量；台灣必須更多著重於技術、資本的投入，才能因應大陸更激烈的市場競爭。

最後，在產業結構方面，提高服務業占比是大陸既定政策。目前大陸服務業占ＧＤＰ不到六成；大陸盼透過釋放內需市場能量，藉此推動產業結構調整，以期提高服務業ＧＤＰ占比；並基於「量」增長的前提下，提升服務業的「質」。但大陸近年來生活服務業發展極為迅猛，因此其希望強化的是例如人力資源管理、金融服務、研發設計等依託製造業的生產性服務業。基於此，台灣若仍只是想在大陸從事零售、餐飲等服務業，不但很難獲得政策支持，亦將遭本土企業強烈的挑戰。

一言以蔽之，大陸已非吳下阿蒙，兩岸經貿情勢亦今非昔比。大陸產業發展目標是面向全球，爭取的是世界第一或唯一；從經濟層面來看，大陸對台灣的依賴快速減少。雖然強化經貿鏈結、產業合作先行的融合發展，仍是大陸對台政策主軸，故陸方仍會持續提出所謂的「惠台措施」。但台灣若希望與陸合作，一方面必須務實掌握大陸經貿現狀；一方面必須改變長期以來的思維與做法。

在高度相連的經濟全球化及複雜的地緣政治情勢下，兩岸經濟絕非沒有合作空間；但面對大陸翻天覆地的產經變化，台灣除了堅壁清野一味對抗，是否還能提出更為務實且有效方式回應？若執意而行目前對陸政策，民意恐將有更大反撲！