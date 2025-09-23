卡雙城論壇 中央裝無辜

台北市長蔣萬安原訂在九月廿五至廿七日出訪上海，參加今年度台北上海雙城論壇，但昨日行程突喊卡。據報導，北市府依慣例於論壇兩周前送件，但陸委會不回有無意見也不批核；加上一個月前送件的ＭＯＵ也被部會「已讀不回」，先遣團必須提前出發，為避風險只能緩辦。對此，陸委會發言人梁文傑則稱，他們也很意外，因上周五各部會已就ＭＯＵ初步達成共識，移民署昨天也準備要發證，讓全團都可以出發。

筆者愚見，陸委會前述的種種小動作，就是欲阻撓雙城論壇順利舉行。去年雙城論壇在台北舉辦，當時陸委會就未同意上海市台辦主任及隨團大陸記者的赴台申請，原因是對大陸公布的「懲獨廿二條」表達抗議與不滿；到了今年的元宵節，北市府依慣例邀請上海官員來台參加台北燈節，結果陸委會又以各種理由封殺。

雖然大罷免慘敗之後，賴政府看似收斂了「抗中保台」的氣焰，轉而強調願意跟大陸和平相處並展開對話和交流。從聯合報最新公布的「兩岸關係年度大調查」民調，顯示六成三民眾不滿意賴總統的兩岸表現，八成八的民眾認為兩岸應維持溝通管道，還有四成六民眾期待加強兩岸經貿關係，顯見大罷免後台灣新民意渴望兩岸交流能回歸正軌，也讓賴政府不得不順應民意。陸委會十九日就呼籲中共，若有意推動兩岸文教交流與觀光，應盡速透過觀光小兩會進行觀光議題協商，另也要恢復陸生來台就學，兩岸才能進行健康有序交流。

然而眾所周知，由於賴清德總統主張違憲的「新兩國論」，甚至為了防滲透、防統戰，稱對岸為「境外敵對勢力」，以致兩岸關係遲遲未見改善契機。此外，民進黨基於選舉考量，不願讓在野黨及地方政府在兩岸關係上有過多表現，進而導致賴政府在重要的兩岸交流活動中被邊緣化；於是陸委會就成了兩岸互動的「搗亂者」，面對地方政府及民間的兩岸交流，予以抹紅並設置各種障礙。

當前多數國人並不信任民進黨的「抗中保台」路線，在兩岸執政當局沒有政治互信遲遲無法對話的背景下，透過兩岸地方政府和民間交流才能持續堆疊善意。奉勸賴政府別再操弄兩面手法，阻撓甚至扼殺兩岸交流，導致兩岸僵局無解。維持台海和平及推動兩岸溝通是賴總統的承諾，望賴總統信守諾言，能夠開大門走大路，支持各層面的兩岸交流活動，循序漸進讓兩岸關係早日重回正軌，方為人民之福。