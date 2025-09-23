聽新聞
0:00 / 0:00

卡雙城論壇 中央裝無辜

聯合報／ 彭士剛／文字工作者（屏東市）
漫畫／季青
漫畫／季青

台北市長蔣萬安原訂在九月廿五至廿七日出訪上海，參加今年度台北上海雙城論壇，但昨日行程突喊卡。據報導，北市府依慣例於論壇兩周前送件，但陸委會不回有無意見也不批核；加上一個月前送件的ＭＯＵ也被部會「已讀不回」，先遣團必須提前出發，為避風險只能緩辦。對此，陸委會發言人梁文傑則稱，他們也很意外，因上周五各部會已就ＭＯＵ初步達成共識，移民署昨天也準備要發證，讓全團都可以出發。

筆者愚見，陸委會前述的種種小動作，就是欲阻撓雙城論壇順利舉行。去年雙城論壇在台北舉辦，當時陸委會就未同意上海市台辦主任及隨團大陸記者的赴台申請，原因是對大陸公布的「懲獨廿二條」表達抗議與不滿；到了今年的元宵節，北市府依慣例邀請上海官員來台參加台北燈節，結果陸委會又以各種理由封殺。

雖然大罷免慘敗之後，賴政府看似收斂了「抗中保台」的氣焰，轉而強調願意跟大陸和平相處並展開對話和交流。從聯合報最新公布的「兩岸關係年度大調查」民調，顯示六成三民眾不滿意賴總統的兩岸表現，八成八的民眾認為兩岸應維持溝通管道，還有四成六民眾期待加強兩岸經貿關係，顯見大罷免後台灣新民意渴望兩岸交流能回歸正軌，也讓賴政府不得不順應民意。陸委會十九日就呼籲中共，若有意推動兩岸文教交流與觀光，應盡速透過觀光小兩會進行觀光議題協商，另也要恢復陸生來台就學，兩岸才能進行健康有序交流。

然而眾所周知，由於賴清德總統主張違憲的「新兩國論」，甚至為了防滲透、防統戰，稱對岸為「境外敵對勢力」，以致兩岸關係遲遲未見改善契機。此外，民進黨基於選舉考量，不願讓在野黨及地方政府在兩岸關係上有過多表現，進而導致賴政府在重要的兩岸交流活動中被邊緣化；於是陸委會就成了兩岸互動的「搗亂者」，面對地方政府及民間的兩岸交流，予以抹紅並設置各種障礙。

當前多數國人並不信任民進黨的「抗中保台」路線，在兩岸執政當局沒有政治互信遲遲無法對話的背景下，透過兩岸地方政府和民間交流才能持續堆疊善意。奉勸賴政府別再操弄兩面手法，阻撓甚至扼殺兩岸交流，導致兩岸僵局無解。維持台海和平及推動兩岸溝通是賴總統的承諾，望賴總統信守諾言，能夠開大門走大路，支持各層面的兩岸交流活動，循序漸進讓兩岸關係早日重回正軌，方為人民之福。

陸委會 賴政府 雙城論壇

延伸閱讀

藍議員指雙城論壇遭卡關 陸委會：與北市府溝通無礙

卡關雙城論壇又裝無辜 柳采葳轟陸委會：心機重又愛裝無辜

雙城論壇暫緩 北京涉台學者：兩岸關係越來越艱困

逾8成民眾認兩岸要持續交流...雙城卻卡關 她批：陸委會與民意背道而馳

相關新聞

科技．人文聯合講座／混合金融 撐起糧食韌性新希望

日前，我有幸受邀擔任ＡＶＰＮ全球年會中的一場專家座談主持人。ＡＶＰＮ作為亞洲最大的社會與影響力投資網路，今年以「亞洲領導...

漲電價 百姓無語問蒼天

十月又將調漲電費，說到電費調漲，底層老百姓就火冒三丈，卻又無可奈何！這不是台電的錯，而是執政黨胡搞亂搞的結果。當高官的月...

重新檢討能源政策 漲電價查物價 只能治標

電價費率審議會決議凍漲連四漲的產業電價，民生電價則調漲百分之三點一二，平均電價漲百分之○點七一。此次調漲電價，雖說是為「...

且聽黃循財的諄諄告誡

聯合報廿一日頭版報導，新加坡總理黃循財接受美國華爾街日報專訪表示，台灣是亞洲最大的引爆點之一，他要求美國及其他國家，除了...

央行挺住宅永續 房市回歸自住主流

上周央行理監事會決議利率連六凍，且房市信用管制不鬆綁，楊金龍總裁也否定房地產是「火車頭產業」的說法，由此可看出央行去年起...

卡雙城論壇 中央裝無辜

台北市長蔣萬安原訂在九月廿五至廿七日出訪上海，參加今年度台北上海雙城論壇，但昨日行程突喊卡。據報導，北市府依慣例於論壇兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。