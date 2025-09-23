且聽黃循財的諄諄告誡

聯合報廿一日頭版報導，新加坡總理黃循財接受美國華爾街日報專訪表示，台灣是亞洲最大的引爆點之一，他要求美國及其他國家，除了遏止中國大陸任何以武力奪取台灣的舉動外，也要遏止台灣當局尋求獨立，因為這是中國「紅線中的紅線」。一旦因為台灣而爆發衝突，全亞洲都將遭捲入，對全球將造成災難性後果。

無論黃循財的談話是基於新加坡國家利益或其他考慮，皆已明確指出台獨將對台灣人民、亞洲地區乃至全世界帶來嚴重「災難」；若民進黨依然執迷不悟，置天下蒼生於不顧，就沒有資格繼續執政。

長期以來，民進黨緊抱台獨神主牌，雖然明知道台灣獨立不僅是海市蜃樓、難以實現的迷夢，更可能造成生靈塗炭的後果，但為了選舉的政治利益，民進黨非但不改變路線，賴清德執政之後更向「實質台獨」走近，公開定位大陸為「境外敵對勢力」，兩岸關係也陷入近年來最緊張的狀態。

賴清德之所以膽敢如此，當然是自恃有美國及日本在背後撐腰；尤其川普上任後為了圍堵中國崛起，想方設法、施盡各種手段對付大陸，並挑撥兩岸對立。今年二月，川普才就任一個月，美國國務院官網即刪除「不支持台灣獨立」的文字；近日美國在台協會重彈所謂「台灣地位未定」的老調，都是出於製造兩岸對立的政治考慮，也讓台獨得以繼續沈浸於迷夢之中。殊不知這些都是口惠而實不至的政治動作，並非是真的支持台獨，否則美國何以不公開聲言支持台獨？何以不與中華民國或「台灣」建交？

事實上，美日的主要政治領袖，不可能不知台獨是中共「紅線中的紅線」，因為一旦台灣獨立成功，新疆、西藏等都可能群起效尤，如此一來中共政權必受巨大衝擊，因此中共當局針對「台灣以任何名義、任何方式從中國分裂出去的事實」，表態不惜武力解決。

美日等國之所以故意撩撥台獨情緒，是看準了民進黨心存妄念，而兩岸只要持續對峙，大陸就難以專心發展經濟與國防，這情勢對美國與日本均有利而無害。別具用心的美日政客們，自然樂於續扮「漁翁」，以坐觀台海風雲起。

新加坡與台灣地緣相近，也有民族情感。從李光耀、李顯龍父子，至第四代執政的黃循財，都是具有遠見的政治領導人，也是值得台灣政治人物師法的對象。黃循財去年五月接任總理，務實經營新加坡有成；今年五月首度以人民行動黨秘書長身分，率領該黨出征全國性的國會大選，不僅維持該黨自新加坡建國以來的長期執政、從未下野的地位，得票率還比二○二○年大選成長了百分之四點三三。他的治國成績，堪稱對照賴清德的一面明鏡。

無可否認，黃循財對台獨的諄諄告誡，難免是擔心台海戰爭一起，新加坡也將難逃戰火波及；但這總是一番良心之言，賴清德與民進黨不可等閒視之。