重新檢討能源政策 漲電價查物價 只能治標

電價費率審議會決議凍漲連四漲的產業電價，民生電價則調漲百分之三點一二，平均電價漲百分之○點七一。此次調漲電價，雖說是為「適度反映民生供電成本」，但影響範圍擴及一四○○萬民生用戶與小商家，以致輿論擔憂可能造成物價上漲壓力，特別是增加中低收入家庭的生活負擔。

經濟部表示，用電七百度以下的小商家，每月最多增加七十元電費，希望減輕對物價的影響。另一方面，工商團體發出聲明，認為在當前不景氣的情況下，即使是小額增加也會造成經營負擔，因此應聲漲價實非得已。值得注意的是，若有不肖商家趁機哄抬物價，進而引發民生物價飆漲現象，政府當局應有防範措施。是以行政院應即召開「穩定物價小組會議」，啟動跨部會進行物價聯合稽查工作，有效取締人為操縱物價的不法行為。

從市場供需原理的觀點言，消費需求不變、供給減少，自然會導致商品價格上揚；是以，政府稽查物價，首先應鎖定原物料供應鏈有無壟斷或囤貨現象。首先，依據農產品市場交易法第三條規定，農業部認定有壟斷、操縱農產品價格行為以謀取不正當利益者，最高可處卅萬元罰鍰。此外，法務部查獲有意圖抬高價格、囤積民生必需飲食物品，無正當理由不應市銷售者，依據刑法第二五一條妨害農工商罪，最重得求處三年有期徒刑、併科卅萬元罰金。

商人將本求利，反映經營成本而調漲商品售價，原本無可厚非；但若為同業圖謀最大利潤、相互協商，達成聯合漲價之「合意」，以致影響市場供需功能，即構成公平交易法第十五條的「違法聯合行為」，公平會最重可處五千萬元罰鍰。再者，倘若商家捏造不實漲價訊息、擾亂市場交易秩序，即具備可罰之違法性。例如，公平會曾在二○一八年「衛生紙之亂」一案，認定量販超市業者散布「衛生紙確定大漲三成，賣場業績急飆五倍」的不實訊息，造成民眾搶購以達到促銷目的，構成公平交易法第廿五條「足以影響交易秩序」的欺罔行為，最終開罰三五○萬元。

因應調漲民生電價，相關部會展開查處哄抬物價行動只是治標；政府應重新檢討能源政策，建構穩定且低廉之供電系統以確保國計民生安定，才是正本清源之道。