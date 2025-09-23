漲電價 百姓無語問蒼天

十月又將調漲電費，說到電費調漲，底層老百姓就火冒三丈，卻又無可奈何！這不是台電的錯，而是執政黨胡搞亂搞的結果。當高官的月領高薪，不論電價漲多漲少都不痛不癢，苦的卻永遠是勉強支撐生活、三餐難以為繼的弱勢族群。政府調漲電費，勢必將帶動各項民生物資與日用品價格跟著調漲，肥了貪汙腐敗與既得利益者，底層男女老幼卻只能默默忍受、無語問蒼天！

總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人、和碩科技董事長童子賢再度公開呼籲，政府應考慮恢復核二、核三廠運轉，提供相對穩定且廉價的電力。他深入淺出舉例說明，調漲電費只能為台電增加六十億元營收，受到影響的人數卻高達一四○○萬，彷彿變相向老百姓收規費。如果核二、核三延役，每年可發電三百至三二○億度，還可省下一千億到一五○○億元，相較之下，電價調漲增收的六十億元根本是杯水車薪。

童子賢指出台灣本身不產能源，在電力選項中必須注意兩個因素：一是乾淨、二是經濟；已停機的核二、核三廠，過去五年的發電成本是每度電一點一元至一點四元之間；燃煤、天然氣、風力發電的成本卻是每度電二點五元至七元之間，比例之懸殊一看就明白。何況當今國際已改吹核能風潮，紛紛新建核電廠或重啟既存之舊廠。

事實證明，依賴火力燃煤發電嚴重危害大眾健康；政府大力推動的綠電，弊案更是接二連三爆發。請問政府，為何執意廢棄核能、調漲電價，卻對民間疾苦無動於衷？