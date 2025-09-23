聽新聞
科技．人文聯合講座／混合金融 撐起糧食韌性新希望

聯合報／ 方元沂

日前，我有幸受邀擔任ＡＶＰＮ全球年會中的一場專家座談主持人。ＡＶＰＮ作為亞洲最大的社會與影響力投資網路，今年以「亞洲領導力：共建包容世界」為主題，吸引來自五十個市場、一五五○名與會者與三百位講者，共同參與一一○場次。

年會的一大共識，是「混合金融」正由概念走向主流。慈善基金、主權基金與商業資本的結合不再是零星實驗，而成為資金配置的新常態；家族辦公室也積極參與，追求資產成長與世代責任並重。影響力金融正逐漸形成跨界共創的新格局。

我主持的座談聚焦於一個迫切問題：在氣候變遷與地緣風險升高的年代，如何重塑韌性糧食系統，並跳脫僅以「財務報酬」衡量的窠臼，真正看見社會與環境影響。糧食與健康、社區福祉緊密相連，卻常被ＧＤＰ掩蓋。ＧＤＰ能算產值，卻無法反映土壤是否健康、水源是否潔淨、居民是否因飲食而減少慢性病。與會者認為，必須把激勵由「治療」移向「預防」，讓資源支持真正有益於人與環境的行為。

花蓮震後的轉型便是一例。觀光急凍後，地方透過MIT REAP與數位轉型協會，由「資源導向」轉向「福祉導向」，將居民健康、環境品質與社區韌性放在發展核心，與蘇格蘭、紐西蘭等國的「未來世代原則」相呼應。

然而，農食系統的在地性，使規模化並不等於複製貼上。真正能擴散的不是單一模式，而是技術模組與金融工具。ＡＩ、ＩｏＴ、遙測能用於土壤管理與病蟲害防治，但仍需因地制宜。

資金方面，Mercy Corps以「催化資本」帶動氣候新創，從小額試點到跨國合作；亞開行Frontier計畫則在柬埔寨、寮國與太平洋推動收益分成融資，為缺乏授信卻有營收的農企補位。當早期風險由慈善與補助承擔，商業資本才願跟進，這正是混合金融的槓桿效果。

衡量影響也需突破。傳統ＥＳＧ指標過於宏觀，難以貼近早期公司。Mercy Corps開發「氣候適應韌性框架」，以「準備─適應─復原」三階段訂出ＫＰＩ。Ignitia為小農提供在地天氣預報、Viridia協助供應鏈因應「零毀林」規範、Pula結合衛星與在地代理以推動氣候保險。這些案例不僅改善企業績效更推動系統改變，如太平洋島國用無人機取代昂貴包機進行海岸測繪，讓區域氣候規畫成為可能。

挑戰仍在。公共財如何定價？補助如何避免扭曲市場？不同的監管環境能否容納新工具？更關鍵的是如何避免弱勢被遺落。台灣與亞洲許多高齡小農，平均僅有○點二公頃土地，卻要面對極端氣候與健康風險。他們凸顯了「小而美」解方的重要，例如社區型氣象服務、微型保險與低成本感測技術。

綜合討論可歸納三大方向：第一，混合金融已成開啟高風險投資的槓桿。第二，衡量影響必須超越財務報酬，把韌性與健康納入核心。第三，在地化合作才是長效之道。唯有政府、企業與公民社會共同參與，技術與模式因地制宜，變革才能持久擴散。

對我國而言，這些觀察提供了方向。公共政策、金融創新與學術研究，都需跳脫單一部門思維並善用混合金融槓桿，建立兼顧韌性、健康與永續的農食系統；唯有如此，台灣才能在全球糧食與氣候挑戰中，不只是應對者，更能成為解方的提供者。

（作者為中國文化大學法律學系教授兼永續創新學院院長）

數位金融 AI 農業

