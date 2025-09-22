藍黨魁群雄爭 勿陷宮廷政治

原被視為雞肋的國民黨主席一職，由於盧秀燕棄選竟迎來了眾人垂青。起初，包括郝龍斌、趙少康、傅崐萁等黨內要角紛紛示意，鄭麗文、羅智強等中生代也摩拳擦掌，而卓伯源，張亞中等資深黨員更動作頻頻，最後有六人參選，人數之多，聲勢之大，相較歷屆都甚為罕見。

照理說，黨內菁英願意為黨服務、促進改革、扛起重返執政的大旗，本是好事。然而從現實情況來看，本次黨主席選舉宛如茶壺風暴；先是「藍白合」議題黨內互打，後又直指中生代「威望不夠」難以服眾；本土派也秘密聚會算「人頭票」。如此亂局，好不容易完封大罷免而稍獲喘息的國民黨，又因為「家務事」而讓人嗅出了宮廷政治的味道。

何為宮廷政治？簡單來說，權力的互動與博弈，只圍繞一人或少數幾人展開，形成了一套特定的政治結構，用以囊括體系內各層級的權力關係。因此宮廷政治有三個顯著特徵：個人意志凌駕制度、密室協商盛行、集權化傾向強烈。

其實，民進黨近年來之所以每況愈下，即因賴清德獨斷專行導致綠營充斥宮廷政治；賴熱中在派系小圈子選人與用人，決策不按照民主體系已是常態。雖然府院黨都各自有規則慣例，但從行政立法溝通協調、九合一大選提名作業，再到誰應該為大罷免失利而負責，都圍繞著賴的意志、少數幾位派系大老的臉色行事。全黨上下要嘛只顧揣摩上意、要嘛就是噤若寒蟬，早已沒有「民主進步」的樣子。

國民黨亦令人唏噓，黨主席選舉有制度、也有歷史經驗，只要依照規章辦事即無爭議。可惜先是選舉時程一改再改，似為了因人設事；後又傳出有特定結盟意圖內定交棒，中生代更是被一些風言風語壓得抬不起頭。整個選舉給外界的印象是論資歷、論名望、論人脈，卻不論制度。

黨主席須由全體黨員決定，而非少數人一己私利。若結果由輩分高者出線，能以老成謀國之胸懷為年輕一代鋪路，也不失為一段佳話。若是中生代出線，更體現政黨有新血、有活力，世代交替難能可貴。然而，今天的局面無非說明了國民黨根深蒂固的問題—各懷鬼胎，宮廷政治積習難改。