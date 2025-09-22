高姿態籲陸交流 說給誰聽

習近平日前和川普通話近兩小時，目前公開的談話內容並未提及「台灣問題」，引起了各種分析與臆測。陸委會在當日下午「默默」地發布了新聞稿，要求大陸盡速回應我方在二月即已提出之恢復觀光協商的邀請，以及恢復開放陸生來台就讀學位，其實已就川普對「台灣問題」的意向指出了線索。

陸委會趕在川習通話前呼籲大陸，為「兩岸健康有序交流」應有所作為，目的是製造台灣對大陸早已釋出和平交流善意的印象。此一操作應是受迫於川普目前對大陸的態度。如同賴總統在就職周年前夕，釋出「中國」要「併購台灣」也應先提出條件的「併購論」，就職周年當天的文告中卻毫未著墨兩岸政策。

陸委會向大陸表達交流「善意」的翌日，賴清德就在一場國際論壇上表示，萬一台灣遭受軍事侵略，「任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息」。姑且不論是否只有「終戰」才可能是真訊息？但賴清德的說法讓人感受不到兩岸和平的氣氛，反倒像蔣委員長的對日抗戰策略，因國力孱弱、需先求助國際力量而揭示「和平未到根本絕望時期，絕不放棄和平」，且到了全面抗戰的最後關頭，只能抱著「犧牲到底的決心」，不能中途妥協投降以致國家滅亡。

事實上，賴清德已將大陸定位為「境外敵對勢力」的「外國」，無論呼籲大陸與台灣進行「健康有序的交流」，或是把和平統一比擬成兩個大小公司間的併購，都違反其務實台獨路線的本意而顯得矯情。然而，若大陸當局對此虛應故事、假戲真做似地演下去，極可能讓民進黨露出狐狸尾巴。

例如，過去陸客來台旅遊的團客每日限額五千人、自由行限額為六千人。此刻大陸若單方宣布開放，且限額增至各二萬人，民進黨政府必說台灣的接待容量不足，故須先協商出適當的名額。然而，協商是依據「大陸居民赴台旅遊協議」，而簽訂此協議的前提則係「台灣地區和大陸地區同屬一個中國」及「九二共識」的政治互信基礎。

新冠疫情爆發之初，民進黨政府未經與大陸對口單位協商，就對陸客關閉了來台旅遊之門，當時在台的陸客旅遊團甚至還遭令限時離境。現在民進黨政府呼籲大陸盡速開放，是想以高姿態掩飾自己關閉旅遊交流之門的事實；且真相是，大陸絕不會以「敵國」的立場與台灣進行協商。再說，賴總統一再強調要防範「中國」滲透，陸客和陸生來台，難道不是其認知的滲透渠道？

大陸當局或許也可正視賴清德原本是說給川普聽的「併購論」，較為具體地勾勒出「大公司併購小公司」後，大陸將獲得哪些「權力」與「限制」？台灣人民又將增加哪些原本所無的權利與利益？更重要的是，併購後又如何促進美國的國家利益。畢竟，民進黨不敢違逆美國對台灣問題的立場，所能做的也只是對內認知作戰而已。