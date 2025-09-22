美國「反川」噤聲之聯想與啟示

川普自年初上任以來，推出不少顛覆性「新政」，對全球與美國幾乎在各方面都造成重大衝擊。世人領教其近乎肆無忌憚、為所欲為的施政作風，更對美國行政、立法、司法三權相互制衡的政治體制，何以對川普濫用行政權未曾發揮牽制作用，感到大惑不解。

川普的諸多拙劣作為，雖然在美國內部引起不少批評與反對，民調支持度也下降，但其恣意妄為似也未受抑制。《天下雜誌》在九月初彙整《金融時報》與《經濟學人》雜誌的分析，對何以「反川普」在美國不成氣候、菁英圈對川普近乎噤聲，提出了一些說明，包括，川普有參眾兩院與最高法院為靠山；川普政策變化快速，司法制衡機制卻運作耗時，來不及阻擋；民主黨積弱不振，對川普政策提不出有力的反制，甚至支持度還落在川普之下，因此無法有效約束川普。

此外，川普對反對其看法與理念的機構、企業領袖與政治人物，多施以恫嚇、懲處或報復，使眾人多心生畏懼，不敢指責。其次，川普的一些政策使不少企業與金融界得到好處，這些獲益者基於私利考量，即使明知該政策損及全民公益，也選擇噤聲。再者，川普採取分化攻擊策略，只針對具代表性的龍頭企業或機構，例如對代表學術界的哈佛大學發動攻擊，一則避免激起全體產業與學術界的團結反抗，二則收到殺雞儆猴的嚇阻效果，也有效降低了反對聲浪。

從以上對川普噤聲之原因，很自然產生三方面的聯想：

一、意識形態對立之危害不容忽視：歐美先進國家近幾年多因左派與右派意識形態的對立日趨激烈，而陷入政治動盪。美國川普所領導的右派共和黨，目前掌握行政與立法部門，最高法院也由右派大法官居多數，分立的三權因此由一黨獨攬，彼此制衡的功能喪失。政府所作出的決策，自然偏愛、甚至獨厚於社會的某些族群，社會對立與不安定更將日益嚴重。如何緩和意識形態的對立衝突，是全球共同面臨的挑戰。

二、公理正義的追求不易：公理正義是人人喜愛的「公共財」。既然是公共財，大多數人都有「搭便車」的心理，寄望別人出頭爭取，自己坐享其成。以指責川普為例，若有遭川普報復的風險，或需犧牲私利，則願出面對抗川普的批評者自然更少了。

三、團結才有力量：若對威權容忍坐視，必將使威權坐大，最終損及民主、全民受害。川普對哈佛大學學術研究自由之迫害，若可獲全美學術界聯合反對，事態發展或將不同；川普的分化攻擊策略，也必將收斂不少。同理，全球若能聯合對抗川普的對等關稅政策，川普也難如此囂張。唯欲團結，必須克服上述公共財的搭便車難題。

最後，可引申出對台灣的兩點啟示。首先，台灣政治上的意識形態之爭更甚美國。卅多年來，國、民兩黨在兩岸、統獨及能源等議題衝突不斷，嚴重滯礙了台灣前進的動力。近一年來，國家領導者不妥協的個性更讓社會陷於撕裂。朝野有必要早日協商，求同存異，以凝聚攜手向前的共識。

其次，國民黨應以美國民主黨因積弱不振，而未能收撫川普喪失之民心為鑑。雖然民進黨近期因執政不力、撕裂社會，致民心背離，但國民黨若不戮力改革，選民終得被迫在「兩顆爛蘋果」中作選擇、或不願作選擇，如此則國民黨重返執政仍將淪為畫餅。