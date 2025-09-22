挨川普告 紐時應效法哈佛

本月十五日，川普宣布控告紐約時報，求償天文數字，紐約時報想必等這天也相當久，因為紐時去年底即報導共和黨極右翼的「傳統基金會」推出之「二○二五計畫」，那是多達九百多頁、詳細的右派執政藍圖，對付媒體、高等教育等手段早就寫在裡面。

川普上任不到一年，就偕同黨羽聯手控告多家媒體、大學，甚至控告了馬里蘭州的十五位聯邦地區法院法官。他告人的理由不必認真看待，告人不僅是川普消滅政敵的手段，更是其賺錢門路。被川普控告的大學，僅哈佛勇於和總統對簿公堂，其他都拿錢和解；他至少已告了美國廣播公司新聞網以及老牌新聞節目「六十分鐘」，兩家媒體都拿出近新台幣五億元和解，這些錢都將進了川普私人基金會或圖書館。大概除了台灣的民進黨呼籲不要疑美，全球都把川普嘴臉看在眼裡。

從台灣看美國的政治，如閱讀卡夫卡小說之荒誕情節，天天皺眉驚奇的同時，不免湧起深沉悲哀。這種悲哀來自川普對民主原則發動攻擊的飛快速度，以及美國在野黨反抗力道之軟弱。即使民主黨能於二○二八年重返白宮，面對破碎的政府，除非新總統效法川普天天簽行政命令，否則根本百廢不及待舉，無法撥亂反正。倘使在野黨未能在明年期中選舉突破打壓且大獲全勝，二○二八則形同豎白旗，台灣的狀況不也是如此嗎？

美國現狀與民主多有扞格，希望紐約時報能效法哈佛大學，結合少數仍未被收買、不受威脅的律師事務所，採取積極行動應對川普。從更大層面觀之，針對近年全球右翼興起與民主敗壞，紐時有相當多精闢分析，把美國與其他威權政體互相比較，例如奧班在匈牙利的奪權、上世紀三十年代的歐洲。

最使筆者驚恐的是美國總統一人權力之龐大、選區畫分說改就改如同兒戲、深植人心的暴力文化；以及政治權力結合資本主義，導致種種不合理現象被合理化，更造成經濟階級鴻溝持續擴大。最後一點，不正是兩次世界大戰的真正導火線嗎？