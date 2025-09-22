柯克之死 美國社會轉折點

美國知名右翼人士柯克，日前在「美國轉折點」政治運動演講場合中遭槍殺身亡。輿論擔憂這或將成為美國政治暴力升級的「轉折點」，也有人期待川普能發揮影響力，自此把美國的分裂政治導入理性對話的「轉折點」。

「我不同意你的意見，但我誓死捍衛你發言的權利」，在美國已形同死亡。英國作家霍爾這句名言，被民主之士沿用超過百年，時至今日幾已成明日黃花，取而代之的是層出不窮的殲滅異己。美國政治暴力衝突逐年升溫，甚至已達誅殺異己的犯罪事件。美國民眾擔憂，若無理性覺醒，美國曾引以為傲的民主體制將遭裂解。

其次，政治暴力已逼進川普團隊。於公，柯克是川普信任的核心顧問；於私，柯克是川普及其子摯友。柯克遭遇不測，案發地猶他州州長第一時間定調為政治暗殺事件。據此延伸解讀，暴力分子或已向現任總統宣戰，因針對性太強，故也是最讓美國人民擔心的關鍵。

另外，雙方鐵粉陣營若理智失控，恐讓美國進入報復性的惡質循環。據統計，美國今年上半年已發生約一五○件政治暴力事件，幾乎是去年同期兩倍。民眾對川普的愛恨情緒在社群媒體推波助瀾下，激進動員效應或將加速擴大。

再者，雙方陣營領導人是否願發揮冷卻作用，事關情勢發展。舉例而言，川普下令為柯克降半旗致哀，能否真正為社會帶來撫慰效果，不無疑義。依「美國法典」第四篇第一章規定，降半旗致哀的對象，通常是現任或卸任正副總統、州長、國會議員，或重大事故的無辜罹難者等，因單一政治盟友或黨職人員而降半旗，並不多見。

最後，本事件勢將再度引爆關於槍枝管制的辯論。川普去年曾向美國「全國步槍協會」的支持者承諾，當選後將取消前政府的槍枝管制規定；柯克也強調擁槍是合於美國憲法第二條修正案的權利，「為了捍衛擁槍權，人命的犧牲是合理的」。不意，柯克自己竟成為擁護憲法修正案的殉道者，川普當局對此議題的反應有待觀察。

據統計，近四年是美國自一九七○年以來，政治暴力事件最顯著且持續最久的高峰。有美國媒體呼籲：「對川普而言，這不僅是個人悲痛的時刻，更是展現領導力的契機。身為美國總統，同時也是一名曾親身遭遇暗殺的倖存者，更是柯克的政治盟友與摯友─川普能夠協助國家超越這場瘋狂，他可以表明，此刻正是必須終結政治暴力的關鍵時刻！」