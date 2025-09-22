快訊

美國怕抖音木馬屠城？

聯合報／ 楊朔／退休媒體人（台北市）

抖音因為涉及國家安全、數據隱密的重要因素，所以雖然在中美兩國領導人電話裡同意抖音的交易框架，但後續還有很多關於技術移轉，特別是演算法的掌控權，還沒有明確的歸屬。

初步判斷習近平在抖音的交易上做了讓步，算是給川普大面子，原則上同意賣美國版抖音給美國，習近平給了小惠，但未來會向川普討回來，究竟要回來什麼？會是美國同意輝達的高階晶片銷中？還是調降美國對中國的關稅？還是其他？恐難臆測。

抖音現階段「推薦演算法」是核心價值，但已不斷在測試ＡＩ生成文案、配音、濾鏡，和虛擬人主播，未來可能進化成「生成式推薦演算法」，這就會完全結合生成式ＡＩ。

抖音在美國為了回應美國政府對資安與國安的疑慮，所以美國用戶的私密資料受到保護，儲存在美國，由美國人操作，採用的是總部在美國德州奧斯汀的甲骨文雲端儲存這些資料。未來抖音可能會在德州設立研發團隊，但研發團隊掌控在中方還是美方手上，就會是未來討論、爭執所在。美方最擔心的是演算法操控在中方手上，會截入中國官方宣傳或在美國大選時載入短視頻干擾美國選舉，演成現代版的「木馬屠城記」？

抖音二○二四年全球總營收一五五○億美元，比臉書總營收一三五○億美元高出甚多；主因為中國大陸抖音有一一六○億美元的營收，但臉書在中國大陸禁用，所以營收是零。

抖音在美國只有七年多的時間，每月活躍用戶數、營業收入呈現高幅陡峻的成長，後勢一路看漲。以二○二四年來說，抖音在美國的收入有一六○億美元，比全美最大的社群網站臉書五八○億美元低很多，但勢頭極為看好。抖音的強勢崛起，不斷成長，深受全美矚目，一般民眾用它，專業人士敬它，川普上次大選時也得益於它，凝聚更多年輕人的選票，所以美國總統都要出面為它和中國領導人討論。

大家都這麼看好美國版抖音，美國的投資銀行對它的估算，價值超過二千億美元，其中演算法就值五百億美元以上；川普對抖音的估算更高，認為它值一兆美元。

抖音的估值超過二千億美元，比台灣全年的國家總預算兩倍還多。

