快訊

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

聽新聞
0:00 / 0:00

科技．人文聯合講座／各自圈粉的人氣玩偶

聯合報／ 趙坤茂

日昨舉辦的艾美獎頒獎典禮上，韓團BLACKPINK成員ＬＩＳＡ被真人裝扮的Labubu（拉布布）給「熊熊」嚇到，讓不少粉絲看了大喊吃不消。

ＬＩＳＡ是亞洲首位ＩＧ粉絲人數破億的藝人，不僅在亞洲擁有龐大的粉絲群，而且在全球也有極高的能見度，其數位影響力堪稱「喊水會結凍，蹔腳會地震」。去年四月，ＬＩＳＡ在ＩＧ分享她抱著拉布布的限時動態，立即吸引眾多網友關注；此後她就經常在包包掛著拉布布吊飾，在社群網路直播開啟拉布布盲盒，並在演唱會以拉布布形象登台，逐步引爆全球粉絲熱烈的回響與仿效。

另一方面，拉布布是一隻外型帶有北歐神話精靈風格的毛絨娃娃，它有著大大的眼睛、尖尖的耳朵，以及九顆立體雕塑的鋸齒尖牙。在這快速變化的數位時代裡，拉布布「醜萌淘氣」的獨特表情，反而能帶給許多粉絲簡單樸素的慰藉，成為一款極速暴紅的療癒公仔。

暑假期間，筆者就曾在紐約法拉盛的商場，目睹某位女士試著從娃娃機夾出拉布布，可惜屢敗屢戰，經過幾番嘗試後依然落空。或許一時鬼迷心竅，她仍不放棄擁有拉布布的決心，轉而到旁邊的公仔店購買。雖然彼時該商場的拉布布專賣店已缺貨，但只要是華人聚集的地方總有門路，最後該女士以高於定價三倍的價錢買了一隻拉布布，其熱賣程度可見一斑。

拉布布山寨版滿天飛，要如何判斷真品或贗品呢？除了觀察包裝良莠、尖牙數量及公仔材質外，最好還是透過網路自助驗證平台來辨識真偽。一種方式是掃描包裝盒的ＱＲ碼，此時螢幕就會出現驗證頁面，接著再刮掉標籤塗層來揭露驗證碼，然後在驗證頁面輸入驗證碼；另一種方式是開啟盲盒，直接掃描拉布布的「洗滌標籤碼」，就可跳至驗證頁面，並自動輸入驗證碼。

如果輸入的驗證碼是正確的，其驗證結果可能為：「您的產品是正品，這是第一次驗證掃描」、「您的產品是正品，但代碼已被掃描過數次」、「注意！代碼掃描次數已超過最大掃描次數限制」。該驗證方式固然有其獨到之處，但對收藏者或投資者而言，將陷於兩難窘境：如果上網驗證，將會破壞收藏品的完整性，影響其轉手價值；如果不上網驗證，又豈知其真偽。

撰稿當下，報載拉布布近日出現退燒跡象，二手市場價格崩跌，連黃牛收購都「黃牛」了。此番退燒是否為暫時性回檔尚不得而知，但近日ＬＩＳＡ的包掛新寵已改為經典玩偶「蒙奇奇」，或可「一葉知秋」。

話說回來，筆者既非ＬＩＳＡ的粉絲，亦非拉布布的愛好者，本文乃近日網路踏青的隨想心得。與其一味追求時尚，或許超過百年歷史的德國Steiff金耳釦泰迪熊，或者前陣子在紐約廣場飯店慶祝角色誕生七十周年的艾洛伊斯（Eloise），依然是許多男女成長歲月的最佳夥伴哩！

（作者為台大資工系教授）

IG 山寨 QR Code 艾美獎 BLACKPINK

延伸閱讀

釜山影展／BLACKPINK LISA化身花仙子！胸型全被看光

這尊誰愛誰端走！Lisa驚見「XXL尺寸LABUBU🥡」盛情難卻 網笑：終於知道我們的感受了吧

LISA罕表情失控！極巨化Labubu突襲艾美獎「太恐怖」

美穿夢幻禮服卻大翻車？Lisa「低胸粉色高衩禮服」女神登場 往下一看...網友大傻眼

相關新聞

藍黨魁群雄爭／未戰先內耗 只會讓人看笑話

國民黨主席選舉領表登記截止，共六位登記參選，日前並已進行首場電視辯論。諸位人選學經歷各有優劣勢，包括卓伯源、蔡志弘、鄭麗...

藍黨魁群雄爭 勿陷宮廷政治

原被視為雞肋的國民黨主席一職，由於盧秀燕棄選竟迎來了眾人垂青。起初，包括郝龍斌、趙少康、傅崐萁等黨內要角紛紛示意，鄭麗文...

高姿態籲陸交流 說給誰聽

習近平日前和川普通話近兩小時，目前公開的談話內容並未提及「台灣問題」，引起了各種分析與臆測。陸委會在當日下午「默默」地發...

挨川普告 紐時應效法哈佛

本月十五日，川普宣布控告紐約時報，求償天文數字，紐約時報想必等這天也相當久，因為紐時去年底即報導共和黨極右翼的「傳統基金...

柯克之死 美國社會轉折點

美國知名右翼人士柯克，日前在「美國轉折點」政治運動演講場合中遭槍殺身亡。輿論擔憂這或將成為美國政治暴力升級的「轉折點」，...

美國「反川」噤聲之聯想與啟示

川普自年初上任以來，推出不少顛覆性「新政」，對全球與美國幾乎在各方面都造成重大衝擊。世人領教其近乎肆無忌憚、為所欲為的施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。